A két elődöntőre szombaton 15, illetve 18 órától kerül sor, majd a bronzmérkőzést vasárnap 15 órától, míg a finálét vasárnap 18 órától rendezik. Franciaországban abban bíznak, hogy Sako is tehetetlen lesz azzal szemben, hogy a Metz vagy a Brest történelmet írjon.
A Győr szurkolótábora és a legfőbb rivális is a románokat éltette
Sorozatban ötödik évben ad otthont a budapesti MVM Dome a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A pénteki médianap után a magyar mellett a román és a francia szurkolók is izgatottan várhatják a két szombati elődöntőt. A román Gazeta Sporturilor szerint a CSM Bucuresti játékosainak a győri drukkerek is tapsoltak a bemutatásukkor.
Szemerey Zsófi várakozásai:
Albek Anna a budapesti hétvégéről:
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!