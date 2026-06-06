női kézilabda BL négyes döntőkézilabdanői kézilabda BL final fourCSM BucurestiGyőri Audi ETO KC

A Győr szurkolótábora és a legfőbb rivális is a románokat éltette

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Sorozatban ötödik évben ad otthont a budapesti MVM Dome a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének. A pénteki médianap után a magyar mellett a román és a francia szurkolók is izgatottan várhatják a két szombati elődöntőt. A román Gazeta Sporturilor szerint a CSM Bucuresti játékosainak a győri drukkerek is tapsoltak a bemutatásukkor.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 10:26
A győri szurkolókra nagy szükség lehet a hétvégén Fotó: AFP/Attila Kisbenedek
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A két elődöntőre szombaton 15, illetve 18 órától kerül sor, majd a bronzmérkőzést vasárnap 15 órától, míg a finálét vasárnap 18 órától rendezik. Franciaországban abban bíznak, hogy Sako is tehetetlen lesz azzal szemben, hogy a Metz vagy a Brest történelmet írjon.

Szemerey Zsófi várakozásai:

Albek Anna a budapesti hétvégéről:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu