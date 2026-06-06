A Győr szurkolótábora és a legfőbb rivális is a románokat éltette

A két elődöntőre szombaton 15, illetve 18 órától kerül sor, majd a bronzmérkőzést vasárnap 15 órától, míg a finálét vasárnap 18 órától rendezik. Franciaországban abban bíznak, hogy Sako is tehetetlen lesz azzal szemben, hogy a Metz vagy a Brest történelmet írjon.