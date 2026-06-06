Russell értetlenül áll a Monacóban történtek előtt, Leclerc sem ért semmit

Russell értetlenül áll a történtek előtt: – Azt hiszem, valami egyáltalán nem tetszik ebben az autóban – ismerte el a brit versenyző, aki láthatóan nem tudja kiaknázni a konstrukcióban rejlő lehetőségeket. A probléma gyökerét azonban ő maga sem látja tisztán, a jelenlegi küszködés ugyanis ellentmond a korábbi tapasztalatainak. – Ez egyáltalán nem ad magyarázatot arra, hogy az év elején miért feküdt nekem ennyire a gép – tette hozzá Russell a Motorsport.hu beszámolója szerint. (A vb-n Antonelli 131 ponttal vezet, Russell 88 ponttal a második.)

A világbajnoki címvédő brit Lando Norris is csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye. A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

Monaco pole position calls for a round of applause from Kimi! 👏✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/nVyMY1bvPj — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

A Forma–1-es Monacói Nagydíj rajtrácsa