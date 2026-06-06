Rendkívüli

Magyar Péter és Zelenszkij mégsem találkozik egyelőre

monacocharles leclercmercedesAndrea Kimi Antonellilewis hamiltonf1george russell

Russell értetlenül áll a Monacóban történtek előtt, Leclerc sem ért semmit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Forma–1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését a vb-pontversenyben éllovas Kimi Antonelli nyerte meg, így a vasárnap 15 órakor kezdődő futamon ő indulhat az egyes rajtkockából. Monte-Carlóban a Forma–1-es időmérőn az első hat pilóta sorrendje a következő lett: Kimi Antonelli (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Isack Hadjar (Red Bull), George Russell (Mercedes).

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 18:44
Kimi Antonelli remekelt az időmérőn Fotó: XAVIER DUVOT Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 Russell értetlenül áll a történtek előtt: – Azt hiszem, valami egyáltalán nem tetszik ebben az autóban – ismerte el a brit versenyző, aki láthatóan nem tudja kiaknázni a konstrukcióban rejlő lehetőségeket. A probléma gyökerét azonban ő maga sem látja tisztán, a jelenlegi küszködés ugyanis ellentmond a korábbi tapasztalatainak. – Ez egyáltalán nem ad magyarázatot arra, hogy az év elején miért feküdt nekem ennyire a gép – tette hozzá Russell a Motorsport.hu beszámolója szerint. (A vb-n Antonelli 131 ponttal vezet, Russell 88 ponttal a második.)

 A világbajnoki címvédő brit Lando Norris is csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye. A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

 

A Forma–1-es Monacói Nagydíj rajtrácsa

  • 1. sor:
    Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
    Max Verstappen (holland, Red Bull)
  • 2. sor
    Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
    Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
  • 3. sor
    Isack Hadjar (francia, Red Bull)
    George Russell (brit, Mercedes)
  • 4. sor
    Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
    Lando Norris (brit, McLaren)
  • 5. sor
    Pierre Gasly (francia, Alpine)
    Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
  • 6. sor
    Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
    Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
  • 7. sor
    Nico Hülkenberg (német, Audi)
    Franco Colapinto (argentin, Alpine)
  • 8. sor
    Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
    Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
  • 9. sor
    Esteban Ocon (francia, Haas)
    Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
  • 10. sor
    Oliver Bearman (brit, Haas)
    Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
  • 11. sor
    Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
    Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)


 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekmszmp

Nyári fejfájások

Pilhál György avatarja

Ma a dolgozó ember maga szervezi a vakációját – legtöbbjük már annak is örül, hogy munkahelye van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu