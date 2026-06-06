Russell értetlenül áll a Monacóban történtek előtt, Leclerc sem ért semmit

Russell értetlenül áll a történtek előtt: – Azt hiszem, valami egyáltalán nem tetszik ebben az autóban – ismerte el a brit versenyző, aki láthatóan nem tudja kiaknázni a konstrukcióban rejlő lehetőségeket. A probléma gyökerét azonban ő maga sem látja tisztán, a jelenlegi küszködés ugyanis ellentmond a korábbi tapasztalatainak. – Ez egyáltalán nem ad magyarázatot arra, hogy az év elején miért feküdt nekem ennyire a gép – tette hozzá Russell a Motorsport.hu beszámolója szerint. (A vb-n Antonelli 131 ponttal vezet, Russell 88 ponttal a második.)
A világbajnoki címvédő brit Lando Norris is csupán a nyolcadik pozícióból kezdheti meg a futamot a McLarennel, amelynek ez lesz története 1000. F1-es versenye. A 78 körös Monacói Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
A Forma–1-es Monacói Nagydíj rajtrácsa
- 1. sor:
Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
- 2. sor
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
- 3. sor
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
George Russell (brit, Mercedes)
- 4. sor
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
- 5. sor
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
- 6. sor
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
- 7. sor
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
- 8. sor
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
- 9. sor
Esteban Ocon (francia, Haas)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
- 10. sor
Oliver Bearman (brit, Haas)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
- 11. sor
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
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