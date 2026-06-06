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Állva halt meg a magyar válogatott a világbajnoki címvédő ellen Varsóban

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Szombat délután már a negyeddöntőkkel folytatódott a 3×3-as kosárlabda-világbajnokság Varsóban, ahol a magyar női válogatott is pályára lépett. A magyar válogatott a világbajnoki címvédő Hollandiával csapott össze a legjobb négybe kerülésért. Jakab Máté együttese minden labdáért keményen megharcolt és keményen küzdött, de sajnos a végjátékot jobban bírták a hollandok, aki végül 21-20-ra nyertek.

Magyar Nemzet
2026. 06. 06. 17:45
A magyar válogatott óriási csatában maradt alul Hollandiával szemben Forrás: Facebook/MKOSZ
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21-20-ra nyert a vb-címvédő, de a magyar csapat előtt le a kalappal, mert a világ legjobb nyolc csapata közé küzdötte be magát, és a jövő fényes lehet, még ennél is fényesebb, ha a csapat magját együtt tudjuk majd tartani. A szakágban korábban két vb-ezüstöt is nyert Magyarországnak a 3×3 kosárlabda olimpiai bemutatkozása óta az idei a legjobb világbajnoki szereplése. 

3×3 kosárlabda-világbajnokság, Varsó

Negyeddöntő

Magyarország–Hollandia 20-21

 

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