Állva halt meg a magyar válogatott a világbajnoki címvédő ellen Varsóban

21-20-ra nyert a vb-címvédő, de a magyar csapat előtt le a kalappal, mert a világ legjobb nyolc csapata közé küzdötte be magát, és a jövő fényes lehet, még ennél is fényesebb, ha a csapat magját együtt tudjuk majd tartani. A szakágban korábban két vb-ezüstöt is nyert Magyarországnak a 3×3 kosárlabda olimpiai bemutatkozása óta az idei a legjobb világbajnoki szereplése.

3×3 kosárlabda-világbajnokság, Varsó



Negyeddöntő

Magyarország–Hollandia 20-21