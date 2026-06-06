Autósok, figyelem! Döbbenetes szám látott napvilágot

A burkolathibák javítására fordított kiadások az idei első öt hónapban elérték a bruttó 405 millió forintot, amely meghaladja az erre a célra tervezett, bruttó 356 millió forintos éves költségkeretet. Az év hátralévő részében a szükséges feladatok ellátását más források átcsoportosításával tudják biztosítani.

Hozzátették:

a kátyúzások és kisebb felületű burkolatjavítások mellett a Budapest Közút márciustól nagy felületű aszfaltozási munkákat is végez a kezelésében lévő úthálózaton.

A tavasztól őszig tartó időszakban alkalmazott burkolatjavítás során összefüggő, kiterjedt területen (nem csak lokális javításként) történik aszfaltburkolat készítése vagy cseréje, gépesített technológiával. A nagy felületű aszfaltozás egy vagy két rétegben történik, ahol szükséges, lokális pályaszerkezet-cserével kiegészítve – írták.

Az elmúlt időszakban a Budapest Közút többek között a XVIII. kerületi Lőrinci úton, a XIV. kerületi Thököly úton, a IV. kerületi Temesvári utcában, a X. kerületi Bogáncsvirág utcában, a II. kerületi Zöldmáli lejtőn, a XVII. kerületi Szabadság utcában, valamint a II. kerületi Széher úton végzett nagy felületű aszfaltozást.

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