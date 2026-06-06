Csak az igazi Angyalbőrben-rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!
Bakák, tisztek, laktanyai csínyek és felejthetetlen karakterek – az Angyalbőrben a magyar televíziózás egyik legnépszerűbb sorozata volt. Tegye próbára a tudását és derítse ki, mennyire emlékszik a legendás szériára!
Milyen intézmény mindennapjait mutatta be az Angyalbőrben?
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