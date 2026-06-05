Borítókép: Görbe Nóra és Szerednyey Béla (Fotó: Bors)
Emlékszik még Lindára? Csak a legnagyobb rajongók tudják hibátlanul kitölteni ezt a kvízt!
A karatebajnok rendőrlány a 80-as évek egyik legnépszerűbb tévés hőse volt. De vajon mennyire emlékszik még a sorozat szereplőire és történetére?
Ki alakította Linda szerepét a népszerű magyar sorozatban?
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