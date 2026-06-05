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Az öt legjobb Tom Hardy-film – A 44. gyermek + videó

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Egy szovjet tiszt az igazság nyomába ered egy olyan rendszerben, amely szerint a bűnözés nem is létezik.

Csépányi Balázs
2026. 06. 05. 20:04
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1. A 44. gyermek (2015)

A győztes mozi egy 2015-ben bemutatott misztikus bűnügyi thriller, amelyet Daniel Espinosa rendezett. A forgatókönyvet Richard Price írta, Tom Rob Smith 2008-as azonos című regénye alapján. A történet a sztálini Szovjetunióban játszódik, ahol egy állambiztonsági tiszt egy gyermekgyilkosság-sorozat nyomába ered, miközben a rendszer hivatalosan tagadja, hogy ilyen bűncselekmények egyáltalán léteznek. 

 

A mozi főbb szerepeit Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman és Vincent Cassel alakítja. A film zenéjét Jon Ekstrand szerezte. A komor, nyomasztó hangzásvilág kiválóan illeszkedik a történet sötét atmoszférájához, és folyamatos feszültséget teremt a nyomozás során. A zene fontos szerepet játszik a sztálini korszak rideg és félelemmel teli világának megidézésében.

Tom Hardy
Bár a történet a Szovjetunióban játszódik, a forgatás több európai országban zajlott  Fotó: Mafab.hu

A történet

Leo Demidov szovjet állambiztonsági tiszt élete gyökeresen megváltozik, amikor egy gyermek halálának ügyében kételkedni kezd a hivatalos magyarázatokban. Ahogy egyre mélyebbre ás az ügyben, egy sorozatgyilkos nyomára bukkan, miközben saját rendszerével is szembe kerül.

Tom Hardy alakítása a filmben

Hardy Leo Demidov szerepében visszafogott, mégis rendkívül erőteljes alakítást nyújt. Karaktere kezdetben a rendszer hűséges kiszolgálója, ám a nyomozás során fokozatosan szembesül a valósággal és saját lelkiismeretével. 

Tom Hardy
Tom Hardy és Noomi Rapace a film kedvéért orosz akcentussal beszéltek angolul  Fotó: Mafab.hu

Hardy hitelesen mutatja be a belső vívódást, a félelmet és az elszántságot, miközben a történet előrehaladtával egyre emberibb oldalát is megismerhetjük. Bár a film vegyes kritikákat kapott, alakítását sokan a produkció egyik legerősebb elemének tartották.

Érdekességek a filmről

  • A regény részben a hírhedt szovjet sorozatgyilkos, Andrej Csikatilo történetéből merített ihletet.
  • A film kiemelkedően erős színészgárdával készült.
  • Bár a történet a Szovjetunióban játszódik, a forgatás több európai országban zajlott.
  • A produkció nagy hangsúlyt fektetett a korszak politikai légkörének hiteles bemutatására.
Tom Hardy
A 44. gyermek egy sötét hangulatú, feszült thriller, amely egyszerre bűnügyi történet és politikai dráma  Fotó: Mafab.hu
  • Tom Hardy és Noomi Rapace a film kedvéért orosz akcentussal beszélt angolul, hogy érzékeltessék a történet szovjet környezetét. Ez a megoldás megosztotta a kritikusokat, de a készítők célja az volt, hogy a szereplők hitelesebben idézzék meg a korszak hangulatát és a karakterek kulturális hátterét.

A film egy sikeres könyvtrilógia első részének adaptációja

A regényt Tom Rob Smith írta, és megjelenése után gyorsan nemzetközi bestseller lett. A történet folytatásai a The Secret Speech és a Agent 6 című kötetek, amelyek szintén Leo Demidov történetét követik tovább a Szovjetunió és a hidegháború időszakában. 

Tom Hardy
A kiváló szereplőgárda és a nyomasztó atmoszféra emlékezetes filmélményt nyújt  Fotó: Mafab.hu

Bár a film nem aratott akkora sikert, hogy a további részeket is megfilmesítsék, a könyvtrilógia a krimi és a történelmi thriller rajongói körében ma is nagyon népszerű.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A 44. gyermek egy sötét hangulatú, feszült thriller, amely egyszerre bűnügyi történet és politikai dráma. A film különleges erejét az adja, hogy a nyomozás mellett a totalitárius rendszer működését és az igazság keresésének nehézségeit is bemutatja. Azoknak ajánlott, akik szeretik a komor hangulatú krimiket, a történelmi hátterű thrillereket és a mélyebb mondanivalóval rendelkező bűnügyi filmeket. A kiváló szereplőgárda és a nyomasztó atmoszféra emlékezetes filmélményt nyújt.

Idővonal – 2015, amikor A 44. gyermeket bemutatták 🎬

  • A NASA bejelentette, hogy folyékony víz nyomaira bukkant a Mars felszínén.
  • Bemutatták a Jurassic World című filmet, amely az év egyik legnagyobb mozisikere lett.
  • Megállapodás született a párizsi klímaegyezmény előkészítéséről, amely mérföldkőnek számított a klímavédelemben.
  • A sportvilág figyelme a 2015-ös női labdarúgó-világbajnokság eseményeire irányult Kanadában.

Tom Hardy filmjeit bemutató sorozatunk végére értünk. A jövő héten pénteken folytatjuk utazásunkat a filmek csodálatos világában. Szerdánként pedig egy sorozatot indítottunk, amelyben először öt, szerintünk elfelejtett, de annál izgalmasabb krimit mutatunk be önöknek. Tartsanak velünk!

Borítókép: Hardy Leo Demidov szerepében visszafogott, mégis rendkívül erőteljes alakítást nyújt (Fotó: Mafab.hu)

 

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