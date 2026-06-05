Az öt legjobb Tom Hardy-film – A 44. gyermek + videó

1. A 44. gyermek (2015)

A győztes mozi egy 2015-ben bemutatott misztikus bűnügyi thriller, amelyet Daniel Espinosa rendezett. A forgatókönyvet Richard Price írta, Tom Rob Smith 2008-as azonos című regénye alapján. A történet a sztálini Szovjetunióban játszódik, ahol egy állambiztonsági tiszt egy gyermekgyilkosság-sorozat nyomába ered, miközben a rendszer hivatalosan tagadja, hogy ilyen bűncselekmények egyáltalán léteznek.

A mozi főbb szerepeit Tom Hardy, Noomi Rapace, Gary Oldman, Joel Kinnaman és Vincent Cassel alakítja. A film zenéjét Jon Ekstrand szerezte. A komor, nyomasztó hangzásvilág kiválóan illeszkedik a történet sötét atmoszférájához, és folyamatos feszültséget teremt a nyomozás során. A zene fontos szerepet játszik a sztálini korszak rideg és félelemmel teli világának megidézésében.

Bár a történet a Szovjetunióban játszódik, a forgatás több európai országban zajlott Fotó: Mafab.hu

A történet

Leo Demidov szovjet állambiztonsági tiszt élete gyökeresen megváltozik, amikor egy gyermek halálának ügyében kételkedni kezd a hivatalos magyarázatokban. Ahogy egyre mélyebbre ás az ügyben, egy sorozatgyilkos nyomára bukkan, miközben saját rendszerével is szembe kerül.

Tom Hardy alakítása a filmben

Hardy Leo Demidov szerepében visszafogott, mégis rendkívül erőteljes alakítást nyújt. Karaktere kezdetben a rendszer hűséges kiszolgálója, ám a nyomozás során fokozatosan szembesül a valósággal és saját lelkiismeretével.

Tom Hardy és Noomi Rapace a film kedvéért orosz akcentussal beszéltek angolul Fotó: Mafab.hu

Hardy hitelesen mutatja be a belső vívódást, a félelmet és az elszántságot, miközben a történet előrehaladtával egyre emberibb oldalát is megismerhetjük. Bár a film vegyes kritikákat kapott, alakítását sokan a produkció egyik legerősebb elemének tartották.

Érdekességek a filmről