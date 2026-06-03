Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell - A mesterdetektív + videó

Új sorozatunkban öt olyan krimit mutatunk be, amelyek talán nem szerepelnek minden idők legismertebb bűnügyi filmjei között, mégis igazi kincsek a műfaj kedvelői számára. Első állomásunk egy igazi klasszikus, amely két zseniális színész párharcára épül, és amely több mint ötven évvel a bemutatója után is képes meglepni a nézőt. Ez az 1972-es A mesterdetektív című mozi.

A mesterdetektív – halálos játszma két szereplővel

A mesterdetektív (Sleuth) Anthony Shaffer azonos című színpadi darabjának filmadaptációja. A történet középpontjában Andrew Wyke, a rendkívül sikeres krimiíró áll, aki fényűző angol vidéki kastélyában él. Egy napon meghívja magához Milo Tindle-t, azt a férfit, aki viszonyt folytat a feleségével.

A film egyik legnagyobb erénye, hogy számos fordulatát évtizedeken keresztül igyekeztek titokban tartani Fotó: Mafab.hu

Az első pillanattól világos, hogy egyikük sem őszinte a másikkal. Wyke különös ajánlatot tesz vendégének: közösen hajtsanak végre egy látszólagos betörést, amelyből mindketten profitálhatnak. A játék azonban egyre veszélyesebb fordulatokat vesz, és hamarosan már nem lehet tudni, hol végződik a tréfa, és hol kezdődik a valóság.

A filmet Joseph L. Mankiewicz rendezte, aki olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Mindent Éváról (All About Eve) vagy a Julius Caesar. A forgatókönyv alapját Anthony Shaffer sikeres színdarabja adta.

Fotó: Mafab.hu

A szereplőgárda szinte példátlanul szűk: a film lényegében két ember párharcára épül. Andrew Wyke szerepében Laurence Olivier látható, míg Milo Tindle-t Michael Caine alakítja. Kettejük játéka a film legnagyobb erőssége, hiszen szinte végig egymással szemben állnak a vásznon, miközben a néző folyamatosan próbálja megfejteni, ki jár egy lépéssel a másik előtt.