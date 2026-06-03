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Öt elfelejtett krimi, amit mindenképpen látni kell - A mesterdetektív + videó

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Két férfi, egy kastély és egy halálos játszma, amelyben semmi sem az, aminek látszik.

Csépányi Balázs
2026. 06. 03. 19:04
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Új sorozatunkban öt olyan krimit mutatunk be, amelyek talán nem szerepelnek minden idők legismertebb bűnügyi filmjei között, mégis igazi kincsek a műfaj kedvelői számára. Első állomásunk egy igazi klasszikus, amely két zseniális színész párharcára épül, és amely több mint ötven évvel a bemutatója után is képes meglepni a nézőt. Ez az 1972-es A mesterdetektív című mozi.

A mesterdetektív – halálos játszma két szereplővel

A mesterdetektív (Sleuth) Anthony Shaffer azonos című színpadi darabjának filmadaptációja. A történet középpontjában Andrew Wyke, a rendkívül sikeres krimiíró  áll, aki fényűző angol vidéki kastélyában él. Egy napon meghívja magához Milo Tindle-t, azt a férfit, aki viszonyt folytat a feleségével.

krimi, mesterdetektív
A film egyik legnagyobb erénye, hogy számos fordulatát évtizedeken keresztül igyekeztek titokban tartani Fotó: Mafab.hu

Az első pillanattól világos, hogy egyikük sem őszinte a másikkal. Wyke különös ajánlatot tesz vendégének: közösen hajtsanak végre egy látszólagos betörést, amelyből mindketten profitálhatnak. A játék azonban egyre veszélyesebb fordulatokat vesz, és hamarosan már nem lehet tudni, hol végződik a tréfa, és hol kezdődik a valóság.

A filmet Joseph L. Mankiewicz rendezte, aki olyan klasszikusokkal írta be magát a filmtörténetbe, mint a Mindent Éváról (All About Eve) vagy a Julius Caesar. A forgatókönyv alapját Anthony Shaffer sikeres színdarabja adta.

krimi, mesterdetektív
 Fotó: Mafab.hu

A szereplőgárda szinte példátlanul szűk: a film lényegében két ember párharcára épül. Andrew Wyke szerepében Laurence Olivier látható, míg Milo Tindle-t Michael Caine alakítja. Kettejük játéka a film legnagyobb erőssége, hiszen szinte végig egymással szemben állnak a vásznon, miközben a néző folyamatosan próbálja megfejteni, ki jár egy lépéssel a másik előtt.

A zenét John Addison szerezte, aki visszafogott, mégis hatásos muzsikával erősíti a film különös, nyugtalanító hangulatát.

Érdekességek és kulisszatitkok

A film mindössze néhány szereplővel és szinte egyetlen helyszínen játszódik, ami ritkaságnak számított egy nagyszabású mozifilm esetében. A készítők tudatosan őrizték meg a színpadi alapanyag kamaradrámai jellegét.

Laurence Olivier és Michael Caine alakítását egyaránt Oscar-díjra jelölték. Nem sok olyan film készült, amely ennyire két színész játékára épül, és mindketten egyszerre kaptak ilyen rangos elismerést.

krimi, mesterdetektív
Laurence Olivier és Michael Caine alakítása önmagában is megér egy estét Fotó: Mafab.hu

A történet tele van irodalmi és krimitörténeti utalásokkal. Andrew Wyke megszállottja a detektívtörténeteknek, otthonát pedig különféle rejtvényekkel, mechanikus játékokkal és bűnügyi relikviákkal rendezték be. Ezek nem csupán díszletelemek, hanem a cselekmény fontos részei is.

Érdekes filmes körforgás, hogy a 2007-es remake-ben Michael Caine már az idősebb Andrew Wyke szerepét játszotta, míg a fiatalabb Milo Tindle karakterét Jude Law alakította. Így Caine ugyanannak a történetnek mindkét főszerepét eljátszhatta pályafutása során.

A film egyik legnagyobb erénye, hogy számos fordulatát évtizedeken keresztül igyekeztek titokban tartani. A korabeli plakátok és reklámanyagok is ügyeltek arra, hogy minél kevesebb részletet áruljanak el a történetről.

Miért érdemes megnézni?

A mesterdetektív nem hagyományos krimi. Sokkal inkább egy pszichológiai párbaj, amelyben az ész, a manipuláció és a megtévesztés legalább olyan fontos szerepet kap, mint maga a bűntény.

A film azoknak ajánlható, akik szeretik az intelligens történeteket, a váratlan fordulatokat és a kiváló színészi játékot. A mai néző számára talán lassabb tempójú, mint a modern thrillerek, de cserébe olyan feszült légkört teremt, amely szinte végig leköti a figyelmet.

krimi, mesterdetektív
A mesterdetektív nem hagyományos krimi, sokkal inkább egy pszichológiai párbaj Fotó: Mafab.hu

Laurence Olivier és Michael Caine alakítása önmagában is megér egy estét, együtt pedig olyan színészi párharcot hoznak létre, amely a filmtörténet egyik legemlékezetesebb összecsapásává vált. Ha valaki szeretné felfedezni a krimi műfajának kevésbé emlegetett, mégis kiemelkedő klasszikusait, A mesterdetektív tökéletes választás lehet.

Borítókép: A film azoknak ajánlható, akik szeretik az intelligens történeteket, a váratlan fordulatokat és a kiváló színészi játékot. (Fotó: Mafab.hu)

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