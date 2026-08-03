egri ferencerdélyi kárpát egyesületczárán gyula alapítványErdélyturizmus

Elhunyt az erdélyi turisztikai irodalom nagy alakja

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Méltósággal viselt hosszú betegség után elment az erdélyi turisztikai irodalom egyik legjelentősebb személyisége, Egri Ferenc. Szerkesztői, írói és újságírói munkássága maradandó nyomot hagyott a bihari természetjárás és a Czárán Gyula-örökség kutatásában, megőrzésében és továbbadásában is.

Balázs D. Attila
2026. 08. 03. 14:36
Egri Ferenc turisztikai szakíró
Forrás: EKE Facebook
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A másik a Czárán Gyula háza naplója, Biharfüred 1902–1905 című 2007-es kiadású könyv, ami számos dokumentumértékű fotográfia reprodukcióját is rejti a magyar turizmus hőskorából.

Fotó: Fotó: Balázs D. Attila

Emellett rendszeresen publikált az EKE patinás folyóiratában, az Erdélyi Gyopárban, ahol számos, korabeli forrásokra épülő cikkében foglalkozott a Czárán-örökséggel és a bihari természetjárás történetével. A Hazajáróban is szerepelt.

Egri Ferenc szakmai alapossága és pontossága közismert volt: kutatásai során különös gondot fordított a történeti adatok hitelességére. Munkássága maradandó nyomot hagyott a bihari természetjárás és a Czárán-örökség kutatásában, megőrzésében és továbbadásában. Mindaz, amit e téren létrehozott, a jövőben is a természetjáró közösséget szolgálja – írta megemlékezésében az Erdélyi Kárpát Egyesület.

 

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