Elhunyt az erdélyi turisztikai irodalom nagy alakja

A másik a Czárán Gyula háza naplója, Biharfüred 1902–1905 című 2007-es kiadású könyv, ami számos dokumentumértékű fotográfia reprodukcióját is rejti a magyar turizmus hőskorából.

Fotó: Fotó: Balázs D. Attila

Emellett rendszeresen publikált az EKE patinás folyóiratában, az Erdélyi Gyopárban, ahol számos, korabeli forrásokra épülő cikkében foglalkozott a Czárán-örökséggel és a bihari természetjárás történetével. A Hazajáróban is szerepelt.

Egri Ferenc szakmai alapossága és pontossága közismert volt: kutatásai során különös gondot fordított a történeti adatok hitelességére. Munkássága maradandó nyomot hagyott a bihari természetjárás és a Czárán-örökség kutatásában, megőrzésében és továbbadásában. Mindaz, amit e téren létrehozott, a jövőben is a természetjáró közösséget szolgálja – írta megemlékezésében az Erdélyi Kárpát Egyesület.