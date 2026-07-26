Elsöprő összefogás indult a közmédiából eltüntetett Hazajáróért

A Hazajáró az elmúlt másfél évtized alatt televíziós műsorból a Kárpát-medence és a világ magyarságát összekötő élő közösséggé vált – írták. Ezért

önerőből is befejezik vállalásukat, és elkészítik a történelmi Magyarország még be nem mutatott kisrégióiról szóló tizenegy epizódot, amelyeket online formában tárnak a közönség elé.

A forgatások finanszírozására közösségi gyűjtést indítottak. Magánszemélyek, családok, civil szervezetek, vállalkozások és magyar közösségek támogatását egyaránt várják. Az adományokat a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet elkülönített bankszámláján gyűjtik, a felhasználásukról pedig nyilvános és átlátható elszámolást ígérnek.