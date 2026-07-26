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Elsöprő összefogás indult a közmédiából eltüntetett Hazajáróért

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A műsor készítői a Tisza-kormány által átvett közmédia döntése ellenére is leforgatják a történelmi Magyarország még be nem mutatott kisrégióiról szóló tizenegy epizódot. A részek elkészítéséhez közösségi gyűjtést indítottak, az új adásokat pedig online teszik közzé.

Juhász Kristóf István
2026. 07. 26. 21:02
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A Hazajáró az elmúlt másfél évtized alatt televíziós műsorból a Kárpát-medence és a világ magyarságát összekötő élő közösséggé vált – írták. Ezért 

önerőből is befejezik vállalásukat, és elkészítik a történelmi Magyarország még be nem mutatott kisrégióiról szóló tizenegy epizódot, amelyeket online formában tárnak a közönség elé.

A forgatások finanszírozására közösségi gyűjtést indítottak. Magánszemélyek, családok, civil szervezetek, vállalkozások és magyar közösségek támogatását egyaránt várják. Az adományokat a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet elkülönített bankszámláján gyűjtik, a felhasználásukról pedig nyilvános és átlátható elszámolást ígérnek. 

Százak álltak a Hazajáró mellé már az első fél órában

A felhívás rövid idő alatt jelentős visszhangot váltott ki. A műsor készítői elárulták, hogy mindössze harminc perc alatt gazdára talált az Ács Zoltán jóvoltából első száz támogatónak felajánlott Hazajáró pálinkás betyárpohár.

– Vagyis az első száz támogató már közös ügyünk mellé állt. Minden Hazajáró nevében hálásan köszönjük a bizalmatokat és a támogatásotokat! Lélektől lélekig – írták a készítők.

Nem az adomány nagysága a legfontosabb, hanem annak üzenete, hogy a Hazajáró közös nemzeti ügy. Céljuk nem csupán a hiányzó részek elkészítése, hanem annak felmutatása is, hogy a műsor mögött a legnehezebb helyzetekben is összefogásra képes közösség áll.

Számlaszám: Raiffeisen Bank 12001008 01527890 00300001

IBAN: HU27 1200 1008 0152 7890 0030 0001

Swift (BIC): UBRTHUHB

A készítők kiemelték, hogy minden támogató neve – amennyiben ehhez hozzájárul – felkerül a Hazajáró támogatói felületére, és emléklapot is kap.

 

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