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alex josé de paulahaladásbalatonfüred

26 éve a Fradinak rúgott két gólt, most 45 évesen a megye I-ben nyomja a brazil játékos

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Egészen biztosak vagyunk abban, hogy szinte senki sem emlékezik már arra, hogy a Haladás NB I-es csapatában 2000. szeptember 15-én ki szerzett két gólt a Fradi ellen. Akár negyvenmilliós kérdés is lehetne ez, de segítünk: a brazil Alex José de Paula. Akkor 19 éves volt. Ma 45. Ami változatlan: szórja a gólokat. Most éppen a megye I-ben nyomja Balatonfüreden.

Lantos Gábor
2026. 08. 19. 9:15
A brazil Alex José de Paula 45 évesen is gólt lőtt a megye I-ben Fotó: Vaol.hu
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