Drámai csata a románok ellen, a Fradi játékosát a világ legjobbjaként ünneplik
Négy forduló után is hibátlan az FTC-Toyota Kovács a női kézilabda BL-ben. A magyar csapat szinte végig vezetett a román CSM Bukarest ellen, s bár a vendégek a hajrában egyenlítettek, az utolsó percben Simon Petra megszerezte a győztes gólt (24-23). Az FTC kapusa, Anna Kristensen lett a drámai meccs legjobbja.
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