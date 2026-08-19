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Ezt is meglépik Magyar Péterék: Tisza pártünnepet csinál augusztus 20-ból

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Az utóbbi évtizedekben augusztus 20-a hagyományosan mentes volt a pártpolitikai rendezvényektől és csatározásoktól. Ezt a közmegegyezést rúgta fel a Tisza Párt már két évvel ezelőtt, amikor nyílt pártrendezvényt szervezett a Margit-szigetre. Most ugyanide várják az aktivistáikat a Tisza-szigetek országos találkozójára, ahol Magyar Péter is beszédet mond.

Máté Patrik
2026. 08. 19. 6:10
Magyar Péter és pártja valószínűleg túl van már a csúcson Fotó: Hatlaczki Balázs
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Megjegyzendő, hogy a tiszás eseménnyel párhuzamosan a margit-szigeti Alsó-nagyréten egy családi napot fognak tartani, amit a magyar állam szervez. 

Így könnyen előfordulhat, hogy akik a családi napra látogatnak ki, végül egy pártrendezvényen találhatják magukat. Emellett a két külön rendezvény résztvevői könnyen lehet, hogy egybefolynak majd.

A tiszás rendezvény körüli furcsaságokra hívta fel a figyelmet Navracsics Tibor is. 

Margitsziget: Tisza-sziget?

– írta a fideszes politikus a közösségi oldalán.

Majd ironikusan megjegyezte, hogy nyilvánvalóan nem lesz átfedés az állami és a pártprogramok között és a finanszírozásban is kínosan kerülik annak a látszatát is, hogy állami forrásokból esetleg pártpolitikai rendezvényt fizetnének. A bejegyzéshez Magyar Péter is kommentelt, amiben azt állította, hogy teljesen külön helyszínen lesz a két rendezvény.

Hivatalba lép a Tisza Párt államfője

Az államalapítás ünnepének az eltiszásítására utal a közjogi rendszer átalakítása is, miszerint augusztus 20-án lép hivatalba Baka András, a kormánytöbbség által megválasztott új köztársasági elnök. Mint ismert, Sulyok Tamás államfői megbízatása az alaptörvény 17. módosításával megszűnt, Magyar Péter pedig már a tervezet benyújtásakor egyértelművé tette, hogy augusztus 20-ra új személyt akar látni a legfőbb közjogi poszton. 

A Kossuth térből diszkót csinál a Tisza, a rakparton is buli lesz

Közben más helyszíneken is rendhagyó módon szervezi meg a Szent István napot az új kormány. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter egy tegnapi videóban vázolta, hogy a Margit-szigeten tervezett családi nap mellett a Kossuth téren, a parlament előtt bulit tartanak majd, ahol DJ-k fogják szórakoztatni az egybegyűlteket. 

A Műegyetem rakparton, a Szent Gellért térnél pedig elektronikus zenei programok lesznek. A buszok villamosok, emiatt tovább járnak, hogy a bulizás után mindenki haza tudjon jutni közösségi közlekedéssel is. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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