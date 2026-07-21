A Tisza-kormány közmédiája elmosta a Hazajárót
A Tisza-kormány beáradása a közmédiába nem kímélte a Kárpát-medencei magyarság történelmét és közösségeit bemutató legnépszerűbb műsort, a Hazajárót sem. A megrendelő MTVA indoklás nélkül „nem kívánta meghosszabbítani vagy más módon fenntartani a ”honismereti-turisztikai magazinműsor szerződését, ahogy a készítők másik „Kárpát-medence” című sorozatát sem, amely az elszakított területeken élő magyar közösségek életét és megmaradását mutatta be. Így a történelmi Magyarország természeti, kulturális és közösségi értékeit bemutató tizenötödik éve futó sorozat a közmédiában nem fejezheti be vállalt küldetését. A műsor készítői közölték: a döntés ellenére folytatják a munkát, és a még hiányzó tizenegy epizódot is elkészítik.
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