Háromszázmilliárdot vonhat el a kormány a minisztériumoktól
Mintegy 300 milliárd forintos forráselvonással módosíthatja a kormány a 2026-os költségvetést – értesült a Mandiner. A tervezet már a Költségvetési Tanács előtt van, a minisztériumok között pedig még zajlik az egyeztetés arról, melyik tárcának mekkora összeget kell visszafizetnie a központi büdzsébe.
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