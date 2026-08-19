Zelenszkij nyaka körül szorul a hurok: Fjodorov választásokat követel

Bár Zelenszkijre nemzetközi vezetők – köztük Donald Trump amerikai elnök – is nyomást gyakoroltak a választások megtartása érdekében, ő rendíthetetlenül kitartott amellett, hogy háború idején nem kerülhet sor választásokra. Februárban tűzszünetért cserébe választásokat ajánlott fel, Putyin azonban folytatta a háborút.

Az ukrán vezető kezdeti népszerűsége egyébként az elmúlt évben láthatóan hanyatlásnak indult a korrupciós vádak és a kormánya átláthatóságával kapcsolatos bírálatok miatt. „Az emberek nem követelik, hogy az állam soha ne hibázzon. De joguk van az igazsághoz” – mondta Fedorov.

Botrány botrány után

Májusban hat embert gyanúsított meg az ukrán korrupcióellenes hatóság abban a nagyszabású pénzmosási ügyben, amely egy Kijev melletti luxuslakópark építéséhez kapcsolódik. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség szerint a gyanúsítottak egy szervezett csoport tagjaiként különösen nagy értékű pénzmosási konstrukcióban vettek részt.

A hatóságok szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát mostak tisztára egy Kijev környéki elit lakópark építése során. A beruházás a fővárostól délre fekvő Kozin településen zajlott, amely Ukrajna egyik leggazdagabb térségének számít.

A Kyiv Independent értesülései szerint a gyanúsítottak között szerepel Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is, akit az ukrán sajtó régóta Volodimir Zelenszkij közeli szövetségeseként emleget.