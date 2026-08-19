Rendkívüli

Háromszázmilliárdot vonhat el a kormány a minisztériumoktól

UkrajnaválasztásVolodimir Zelenszkij

Zelenszkij nyaka körül szorul a hurok: Fjodorov választásokat követel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A múlt hónapban menesztett volt védelmi miniszter szólalt fel az ukrán elnök ellen. Fjodorov Zelenszkijt támadta.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 19. 8:53
Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREJ ISAKOVIC Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár Zelenszkijre nemzetközi vezetők – köztük Donald Trump amerikai elnök – is nyomást gyakoroltak a választások megtartása érdekében, ő rendíthetetlenül kitartott amellett, hogy háború idején nem kerülhet sor választásokra. Februárban tűzszünetért cserébe választásokat ajánlott fel, Putyin azonban folytatta a háborút.

Az ukrán vezető kezdeti népszerűsége egyébként az elmúlt évben láthatóan hanyatlásnak indult a korrupciós vádak és a kormánya átláthatóságával kapcsolatos bírálatok miatt. „Az emberek nem követelik, hogy az állam soha ne hibázzon. De joguk van az igazsághoz” – mondta Fedorov.

Botrány botrány után

Májusban hat embert gyanúsított meg az ukrán korrupcióellenes hatóság abban a nagyszabású pénzmosási ügyben, amely egy Kijev melletti luxuslakópark építéséhez kapcsolódik. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség szerint a gyanúsítottak egy szervezett csoport tagjaiként különösen nagy értékű pénzmosási konstrukcióban vettek részt.

A hatóságok szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát mostak tisztára egy Kijev környéki elit lakópark építése során. A beruházás a fővárostól délre fekvő Kozin településen zajlott, amely Ukrajna egyik leggazdagabb térségének számít.

A Kyiv Independent értesülései szerint a gyanúsítottak között szerepel Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is, akit az ukrán sajtó régóta Volodimir Zelenszkij közeli szövetségeseként emleget.

Az ügy részeként vádat emeltek Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetője és Zelenszkij-kormányzat egyik legbefolyásosabb személyisége ellen is. 

A hatóságok szerint a pénzek egy részét luxusvillák építésére fordíthatták. Egy, az ügyet ismerő rendvédelmi forrás szerint az Enerhoatom korrupciós ügyéhez kapcsolódó személyek pénzt adhattak Csernisovnak a luxusingatlanok kivitelezésére. A forrás azt is állította, hogy az egyik épülő házat kifejezetten Jermaknak szánhatták.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekMagyar Péter

Piszkálja a csőrét

Pilhál György avatarja

Jövőre nem kap állami támogatást a Tusványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, közölte nemrég az a Magyar Péter.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu