Diplomáciai hadüzenet Moszkvának: uniós milliárdokért lépett a kormány, de súlyos árat fizethetünk érte

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is figyelmeztette a nyugati országokat, hogy veszélyes játékot játszanak (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Példátlan diplomáciai jégkorszak

A szakértő felidézte, hogy 2022 jelentette a fordulópontot Németország Oroszországgal kapcsolatos politikájában. Ekkor omlott össze az a több évtizedes modell, amely az olcsó orosz energiára, a keleti gazdasági kapcsolatokra és az amerikai biztonsági garanciákra egyszerre épített. Az Északi Áramlat kiesése és az orosz vezetékes gáz elvesztése után Berlin új beszállítók felé fordult, jóval magasabb költségek mellett.

Friedrich Merz kormányánál ehhez társult az az ambíció, hogy Németország Európa katonai és stratégiai vezető hatalmává váljon. Belpolitikai tényező is van a háttérben: a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) a háború gyors lezárását, az Ukrajnának nyújtott támogatások visszafogását és az orosz gazdasági kapcsolatok részleges helyreállítását követeli, miközben különösen Kelet-Németországban erősödik. Az Oroszországhoz való viszony így egyre inkább német belpolitikai törésvonallá is vált.

A belső gazdasági problémák, a megnyirbált jóléti kiadások és a fegyverkezési programok legitimálása sokkal könnyebben elfogadtatható a választókkal, ha a kommunikáció középpontjában a kollektív biztonságért hozott áldozatvállalás áll.

A folyamatos válságpszichózis fenntartása így egyfajta ideo­lógiai védőpajzsot biztosít a regnáló elitnek a belpolitikai kritikákkal szemben, miközben a gazdasági önfeladást nemzeti védelmi stratégiaként keretezi újra.

Friedrich Merz német kancellár a háborús készültséggel igyekszik elfedni a belpolitikai problémáit (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Diplomáciai hadüzenet Magyarországról

Ebben a nemzetközi környezetben kiemelt figyelem éri Magyarországot: Budapest hagyományosan a pragmatikus, gazdasági és energetikai racionalitáson alapuló, a nyugati fősodortól jól láthatóan elkülönülő Oroszország-politikát folytatott. A német vezetésű blokk radikalizálódásával és a konzulátusok bezárásának hullámával párhuzamosan azonban a magyar diplomácia mozgástere is drasztikusan beszűkült.

A magyar külügyminisztérium hivatalos dokumentumban rögzítette, hogy a kormány álláspontja szerint Oroszország közvetlen fenyegetést jelent Európára, Magyarországra és Kárpátaljára, az ENSZ őszi ülésein is ezt képviselik majd a küldöttek. Röviddel ezután a külügy kiutasított tíz orosz diplomatát, amire a hivatalos magyarázat szerint azért volt szükség, hogy megóvják a nemzetbiztonságot és a szuverenitást. Az orosz válasz természetesen olyan hamar érkezett, mint a németek esetében, Magyarország később még súlyos árat fizethet ezért a lépésért.