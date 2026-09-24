Diplomáciai hadüzenet Moszkvának: uniós milliárdokért lépett a kormány, de súlyos árat fizethetünk érte

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Az elmúlt hónapok német külpolitikai iránya, a látványos diplomá­ciai cirkusz, a konzulátusok bezárása és a mindent átható, szinte kötelező érvényű oroszellenesség egy olyan új korszak eljövetelével fenyeget, ahol a klasszikus, higgadt államférfiúi diplomáciát felváltja a kollektív paranoia és a belpolitikai célokat szolgáló bűnbakkeresés. A német vezetésű blokk radikalizálódásával párhuzamosan a magyar diplomácia mozgástere is drasztikusan beszűkült, sőt még nagyon súlyos árat fizethetnek a háztartások a kormány viselkedéséért.

Odrobina Kristóf
2026. 09. 24. 5:37
Fotó: GEERT VANDEN WIJNGAERT Forrás: POOL
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Az oroszokat vádolták, aztán elékerültek az ukrán gyanúsítottak az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)
Az oroszokat vádolták, aztán elékerültek az ukrán gyanúsítottak az Északi Áramlat felrobbantásának ügyében (Fotó: WOJTEK RADWANSKI / AFP)

Jó példa erre az Északi Áramlat felrobbantása: kezdetben Oroszország felelőssége is hangsúlyosan felmerült, miközben a későbbi nyomozások egyre erőteljesebben ukrán szál felé mutattak. Németországban több jelentős infrastruktúra elleni támadást hazai szélsőbaloldali csoportokhoz kötöttek, a most szeptemberi energiahálózati szabotázssorozat egyik gyanúsítottjánál pedig szélsőséges klímaaktivista motivációt vizsgálnak – szögezte le a szakértő, aki szerint egy jogállamban nem kényelmes politikai előfeltevésekből, hanem bizonyítékokból kell kiindulni.

Valós biztonsági kockázat vagy politikai érdekek?

Berlin mindenesetre drasztikus diplomáciai lépésről döntött, amikor elrendelte a bonni orosz főkonzulátus bezárását, felmondta az Orosz Ház szerződését, és szigorította az orosz állampolgárok beutazási feltételeit.

Alexander Dobrindt belügyminiszter és a német vezetés a nemzetbiztonsági kockázatok minimalizálásával indokolta a döntést, utalva arra, hogy a konzulátusi hálózatok gyakran fedett hírszerzési tevékenységek bázisaiként szolgálnak.

Moszkva azonnali megtorló intézkedéseket hozott, így visszavonta a szentpétervári német főkonzulátus működési engedélyét, és bezáratta a Goethe Intézet oroszországi kirendeltségeit. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a német vádakat egy valódi háború kezdetének minősítette, és Berlint tette felelőssé a kétoldalú kapcsolatok teljes összeomlásáért. A konzulátusok és kulturális intézetek ilyen szintű felszámolása a nemzetközi diplomácia történetében rendkívül súlyos és ritka lépésnek számít. Még a huszadik századi hidegháború legfeszültebb időszakaiban sem volt jellemző a hivatalos kommunikációs csatornák ilyen szintű, módszeres és kétoldalú felszámolása.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is figyelmeztette a nyugati országokat, hogy veszélyes játékot játszanak (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is figyelmeztette a nyugati országokat, hogy veszélyes játékot játszanak (Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Példátlan diplomáciai jégkorszak

A szakértő felidézte, hogy 2022 jelentette a fordulópontot Németország Oroszországgal kapcsolatos politikájában. Ekkor omlott össze az a több évtizedes modell, amely az olcsó orosz energiára, a keleti gazdasági kapcsolatokra és az amerikai biztonsági garanciákra egyszerre épített. Az Északi Áramlat kiesése és az orosz vezetékes gáz elvesztése után Berlin új beszállítók felé fordult, jóval magasabb költségek mellett.

Friedrich Merz kormányánál ehhez társult az az ambíció, hogy Németország Európa katonai és stratégiai vezető hatalmává váljon. Belpolitikai tényező is van a háttérben: a jobboldali Alternatíva Németországért (AfD) a háború gyors lezárását, az Ukrajnának nyújtott támogatások visszafogását és az orosz gazdasági kapcsolatok részleges helyreállítását követeli, miközben különösen Kelet-Németországban erősödik. Az Oroszországhoz való viszony így egyre inkább német belpolitikai törésvonallá is vált.

A belső gazdasági problémák, a megnyirbált jóléti kiadások és a fegyverkezési programok legitimálása sokkal könnyebben elfogadtatható a választókkal, ha a kommunikáció középpontjában a kollektív biztonságért hozott áldozatvállalás áll.

A folyamatos válságpszichózis fenntartása így egyfajta ideo­lógiai védőpajzsot biztosít a regnáló elitnek a belpolitikai kritikákkal szemben, miközben a gazdasági önfeladást nemzeti védelmi stratégiaként keretezi újra.

Friedrich Merz német kancellár a háborús készültséggel igyekszik elfedni a belpolitikai problémáit (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)
Friedrich Merz német kancellár a háborús készültséggel igyekszik elfedni a belpolitikai problémáit (Fotó: KAY NIETFELD / DPA)

Diplomáciai hadüzenet Magyarországról

Ebben a nemzetközi környezetben kiemelt figyelem éri Magyarországot: Budapest hagyományosan a pragmatikus, gazdasági és energetikai racionalitáson alapuló, a nyugati fősodortól jól láthatóan elkülönülő Oroszország-politikát folytatott. A német vezetésű blokk radikalizálódásával és a konzulátusok bezárásának hullámával párhuzamosan azonban a magyar diplomácia mozgástere is drasztikusan beszűkült.

A magyar külügyminisztérium hivatalos dokumentumban rögzítette, hogy a kormány álláspontja szerint Oroszország közvetlen fenyegetést jelent Európára, Magyarországra és Kárpátaljára, az ENSZ őszi ülésein is ezt képviselik majd a küldöttek. Röviddel ezután a külügy kiutasított tíz orosz diplomatát, amire a hivatalos magyarázat szerint azért volt szükség, hogy megóvják a nemzetbiztonságot és a szuverenitást. Az orosz válasz természetesen olyan hamar érkezett, mint a németek esetében, Magyarország később még súlyos árat fizethet ezért a lépésért.

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a TASZSZ állami hírügynökségnek nyilatkozva arra utalt, hogy Moszkva megtorolja a döntést. Hozzátette, hogy a Moszkva által csak budapesti ruszofób lobbinak nevezett kör határozott válaszra számíthat. Jevgenyij Sztanyiszlavov, Oroszország budapesti nagykövete is rendkívül élesen bírálta a magyar kormány lépését. Szerinte a kiutasítás indokolatlanul élezi a feszültséget a két ország között. A nagykövet hangsúlyozta, hogy a magyar vezetés oroszellenes retorikája miatt keveset érnek Budapest azon kijelentései, amelyek szerint fenn akarják tartani a diplomáciai párbeszédet.

Dmitrij Bunyevics, az Orosz Stratégiai Kutatóintézet munkatársa a Vedomosztyi orosz lapban megjelent elemzésében kifejtette, hogy Magyarország közelebb került az Európai Unió általános Oroszországgal kapcsolatos politikájához. Az orosz elemző szerint ez egy szimbolikus gesztus Brüsszel felé, amellyel a kormány demonstrálhatja az uniós fősodorhoz való igazodását.

A Tisza-kormány meghajolt az uniós elitnek (Fotó: Ladóczki Balázs)
A Tisza-kormány meghajolt az uniós elitnek (Fotó: Ladóczki Balázs)

Magyarország beállt az oroszellenes sorba

Dornfeld László úgy vélte, Magyarország részvétele a közös európai és NATO-szigorítások jóváhagyásában nem az ideológiai alapállás megváltozását jelzi, hanem a szövetségi rendszeren belüli brutális kényszerpályák működését. Nem valamiféle hirtelen geopolitikai felismerésről van szó, hanem elsősorban politikai és gazdasági kényszerekről. A Magyar Péter vezette kormány az EU-t és a NATO-t tekinti Magyarország elsődleges szövetségi rendszerének, miközben számára kulcsfontosságú volt a befagyasztott uniós források felszabadítása és a brüsszeli kapcsolatok rendezése.

Ebbe az irányba illeszkedik a tíz orosz diplomata kiutasítása is, jelentette ki Dornfeld László. Szerinte Magyarország érdeke ugyanakkor az is, hogy a nyugati szövetségi tagság ne jelentse automatikusan a keleti gazdasági és diplomáciai kapcsolatok felszámolását.

Energiaellátásunkban és a paksi atomerőmű ügyében továbbra is jelentős az orosz kapcsolat, miközben egy kis, nyitott közép-európai országnak elemi érdeke a lehető legtöbb működő gazdasági csatorna fenntartása.

Ha a magyar diplomácia elveszíti közvetítő- és egyensúlyozó képességét, akkor egy nagyhatalmi konfliktusban egyre szűkebb mozgástere lesz. Az orosz ellenlépések, az energiakapcsolatok további romlása és az európai konfrontáció gazdasági következményei és költségei pedig végső soron a magyar gazdaságot és a magyar családokat terhelik – hívta fel a figyelmet a szakértő

European Commission President Ursula von der Leyen (R) welcomes Hungary's Prime Minister Peter Magyar (L) before a meeting at the European Union headquarters in Brussels on May 29, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Fotó: JOHN THYS / AFP

Dornfeld László megjegyezte, hogy egy patrióta külpolitikának ezért nem Moszkva, Berlin vagy Washington feltétel nélküli követéséről kell szólnia. Magyarország érdeke az, hogy NATO- és EU-tagsága mellett is megőrizze a lehető legnagyobb döntési szabadságot, fenntartsa a neki előnyös gazdasági kapcsolatokat és ne engedje, hogy más államok nagyhatalmi ambíciói írják felül a saját nemzeti érdekeit. 

UkrajnaOroszországháborúEurópai Unió

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