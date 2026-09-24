Diplomáciai hadüzenet Moszkvának: uniós milliárdokért lépett a kormány, de súlyos árat fizethetünk érte

Jó példa erre az Északi Áramlat felrobbantása: kezdetben Oroszország felelőssége is hangsúlyosan felmerült, miközben a későbbi nyomozások egyre erőteljesebben ukrán szál felé mutattak. Németországban több jelentős infrastruktúra elleni támadást hazai szélsőbaloldali csoportokhoz kötöttek, a most szeptemberi energiahálózati szabotázssorozat egyik gyanúsítottjánál pedig szélsőséges klímaaktivista motivációt vizsgálnak – szögezte le a szakértő, aki szerint egy jogállamban nem kényelmes politikai előfeltevésekből, hanem bizonyítékokból kell kiindulni.
Valós biztonsági kockázat vagy politikai érdekek?
Berlin mindenesetre drasztikus diplomáciai lépésről döntött, amikor elrendelte a bonni orosz főkonzulátus bezárását, felmondta az Orosz Ház szerződését, és szigorította az orosz állampolgárok beutazási feltételeit.
Alexander Dobrindt belügyminiszter és a német vezetés a nemzetbiztonsági kockázatok minimalizálásával indokolta a döntést, utalva arra, hogy a konzulátusi hálózatok gyakran fedett hírszerzési tevékenységek bázisaiként szolgálnak.
Moszkva azonnali megtorló intézkedéseket hozott, így visszavonta a szentpétervári német főkonzulátus működési engedélyét, és bezáratta a Goethe Intézet oroszországi kirendeltségeit. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a német vádakat egy valódi háború kezdetének minősítette, és Berlint tette felelőssé a kétoldalú kapcsolatok teljes összeomlásáért. A konzulátusok és kulturális intézetek ilyen szintű felszámolása a nemzetközi diplomácia történetében rendkívül súlyos és ritka lépésnek számít. Még a huszadik századi hidegháború legfeszültebb időszakaiban sem volt jellemző a hivatalos kommunikációs csatornák ilyen szintű, módszeres és kétoldalú felszámolása.
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