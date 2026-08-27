Ebből baj lesz: még a tiszások sem fognak örülni annak, ha az oroszok beváltják a fenyegetésüket
Gyökeres irányváltást hajtott végre a magyar diplomácia az orosz–ukrán háború megítélésében. A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint Magyarország az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszakán hivatalosan is azt az álláspontot fogja képviselni, hogy Oroszország magatartása közvetlen és súlyos fenyegetést jelent hazánkra, Európára, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbségre.
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