Mesterséges intelligencia: új és alattomos veszély fenyegeti a közösségi médiát

A tömegmanipuláció rafinált eszközei

A kutatók nem jósolták meg az MI-rajok inváziójának várható időkeretét, így egyelőre még nem világos, hogy mikor jelennek meg az első ilyen ágensek nagyobb tömegben a hírfolyamainkon. A dolgozat szerzői ugyanakkor rámutatnak, hogy az ilyen típusú MI-rajokat nehéz kiszűrni, ezért nem tudni, milyen mértékben vetették már be ezeket.

Manipulációs kísérletek már most is folyhatnak a közösségi médiában Fotó: SAMUEL BOIVIN / NurPhoto

Sokan már most látják ennek növekvő jeleit a közösségi médiában, miközben az elmúlt években egyre nagyobb teret nyert az úgynevezett „halott internet” (dead internet) összeesküvés-elmélete, mely szerint az online tevékenység és a tartalomgyártás nagy részéért ma már nem személyek, hanem az MI-rajok a felelősek.

A kutatók arra is figyelmeztetnek, hogy a mesterségesintelligencia-rajok jelentette újonnan felmerülő kockázatokat a digitális ökoszisztémáink régóta fennálló sebezhetőségei még tovább súlyosbítják, amiket eleve meggyengít amit ők a „racionális-kritikai diskurzus eróziójaként” és a polgárok körében jelentkező közös valóságérzékelés hiányaként írnak le.

A közösségi médiát használók számára jól ismert, hogy ezek a felületek igencsak megosztóvá válhatnak.

Az online ökoszisztémát emellett ellepték az automatizált botok – olyan, nem emberi felhasználói fiókok, amelyek számítógépes szoftverek utasításait követik, és a teljes webes forgalom több mint felét teszik ki.

Az MI hatalmas lehetőség, de óriási kockázat is egyben Fotó: Shutterstock

A hagyományos botok jellemzően csupán egyszerű feladatok ismételt elvégzésére képesek, például ugyanazon uszító üzenet közzétételére. Bár így is kárt okozhatnak álhírek terjesztésével és hamis narratívák felerősítésével, általában viszonylag könnyen felismerhetők, és a nagyobb szabású összehangolásukhoz emberi közreműködésre van szükség.

A rafinált technológia miatt a manipuláltak nem is sejtik, hogy minek eshetnek az áldozatául Fotó: Flickr / Johan Viirok

A következő generációs MI-rajokat ezzel szemben már a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) – a népszerű csevegőrobotok hátterében álló MI-rendszerek – irányítják.

Az elemzés szerint az LLM vezérletével a raj kellően kifinomulttá válik arra, hogy alkalmazkodjon ahhoz az online közösséghez, ahová beszivárgott,

és olyan memóriával, illetve saját identitással rendelkező különféle személyeket hozzon létre, amelyek képesek megőrizni ezeket a jellemvonásokat. „Úgy beszélünk erről, mint egyfajta önellátó organizmusról, amely képes önmaga koordinálására, az önálló tanulásra és az időbeli alkalmazkodásra, ezáltal pedig arra specializálódik, hogy kihasználja az emberi sebezhetőségeket” – magyarázza Jonas Kunst, a BI Norwegian Business School kommunikációprofesszora.