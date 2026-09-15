Magyar Péter börtönnel fenyegeti Orbán Viktort olyanért, amit ő maga tucatszor is elkövetett

A választási kampányban is gyakran használta ezt a mondatot. Március 22-én Nagykanizsán az MNB-üggyel kapcsolatban Cseresnyés Péter fideszes képviselőnek azt üzente, hogy ha találkozik Matolcsy Györggyel Dubajban, New Yorkban vagy a francia Riviérán, adja át neki: „bilincs, bilincs, rács, rács”. Magyar ekkor arról beszélt, hogy a Tisza felelősségre fogja vonni a jegybanki ügy szereplőit.
A miniszterelnök még súlyosabb kijelentést tett egy nappal később Szijjártó Péterrel kapcsolatban. Magyar a sajtóban megjelent információkra hivatkozva azt állította, hogy az akkori külügyminiszter összejátszott Oroszországgal és elárulta a magyar, valamint az európai érdekeket. „Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy a Tisza-kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Nem sokkal a választás előtt Magyar Péter Lázár Jánosnak is üzent: azt hangoztatta, hogy az akkori közlekedési miniszter az „egyik ügyfele lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak, majd ott jogászkodhat”. Idén áprilisban pedig Matolcsy Ádám, Tiborcz István és Mészáros Lőrinc kapcsán is azt hangoztatta, hogy „mindannyian első, kiemelt ügyfelei lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak.”
Az ügyészséget is nyomás alá helyezte
Magyar Péter a kampányban az ügyészség működését is rendszeresen támadta. Március végén Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt szólította fel arra, hogy tegye a dolgát, ellenkező esetben mondjon le. Hozzátette, hogy a rendszernek hamarosan vége lesz, és „minden mulasztásnak, visszaélésnek, hivatali döntésnek következménye lesz”. Választási győzelme birtokában pedig a köztársasági elnököt és más vezető tisztségviselőket is megfenyegette. A „rendszer” bábjainak és tartóoszlopainak nevezte őket, és azt követelte, hogy távozzanak a közéletből.
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