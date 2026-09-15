Magyar Péter börtönnel fenyegeti Orbán Viktort olyanért, amit ő maga tucatszor is elkövetett

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Miközben Magyar Péter már büntetőjogi következményeket emleget Orbán Viktor vagyonvisszaszerzési hivatallal kapcsolatos kijelentései miatt, ellenzéki vezetőként maga is rendszeresen fenyegette börtönnel politikai ellenfeleit, üzletembereket, közjogi tisztségviselőket, ügyintézőket és újságírókat. A „bilincs, bilincs, rács, rács” visszatérő fordulattá vált retorikájában, de életfogytiglani szabadságvesztést, felelősségre vonást és a közéletből való eltávolítást is kilátásba helyezett – több esetben olyan személyekkel szemben, akiket jogerősen semmilyen bűncselekmény miatt nem ítéltek el.

Kárpáti András
2026. 09. 15. 14:06
Fotó: Hatlaczki Balázs
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A választási kampányban is gyakran használta ezt a mondatot. Március 22-én Nagykanizsán az MNB-üggyel kapcsolatban Cseresnyés Péter fideszes képviselőnek azt üzente, hogy ha találkozik Matolcsy Györggyel Dubajban, New Yorkban vagy a francia Riviérán, adja át neki: „bilincs, bilincs, rács, rács”. Magyar ekkor arról beszélt, hogy a Tisza felelősségre fogja vonni a jegybanki ügy szereplőit.

A miniszterelnök még súlyosabb kijelentést tett egy nappal később Szijjártó Péterrel kapcsolatban. Magyar a sajtóban megjelent információkra hivatkozva azt állította, hogy az akkori külügyminiszter összejátszott Oroszországgal és elárulta a magyar, valamint az európai érdekeket. „Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy a Tisza-kormány azonnal kivizsgálja az ügyet. Nem sokkal a választás előtt Magyar Péter Lázár Jánosnak is üzent: azt hangoztatta, hogy az akkori közlekedési miniszter az „egyik ügyfele lesz a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak, majd ott jogászkodhat”. Idén áprilisban pedig Matolcsy Ádám, Tiborcz István és Mészáros Lőrinc kapcsán is azt hangoztatta, hogy „mindannyian első, kiemelt ügyfelei lesznek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak.”

Az ügyészséget is nyomás alá helyezte

Magyar Péter a kampányban az ügyészség működését is rendszeresen támadta. Március végén Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt szólította fel arra, hogy tegye a dolgát, ellenkező esetben mondjon le. Hozzátette, hogy a rendszernek hamarosan vége lesz, és „minden mulasztásnak, visszaélésnek, hivatali döntésnek következménye lesz”. Választási győzelme birtokában pedig a köztársasági elnököt és más vezető tisztségviselőket is megfenyegette. A „rendszer” bábjainak és tartóoszlopainak nevezte őket, és azt követelte, hogy távozzanak a közéletből.

A választási győzelem után sem szelídült meg Magyar retorikája. Júniusban a parlamentben meghirdette a „Tisztítótűz műveletet”, amelynek céljaként az ország általa „orbáni maffiának” nevezett rendszertől való megszabadítását jelölte meg. Közölte, hogy minden területen a lehető leghatározottabban és legszigorúbban kell eljárni, legyen szó politikusokról, oligarchákról vagy a gazdasági elit tagjairól. Egyúttal azt mondta, a vagyonvisszaszerzési hivatalban ügyészek, rendőrök, NAV-osok és pénzügyőrök dolgoznak majd, akiktől azt várja, hogy az addigiaknál gyorsabban, precízebben és – amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik – szigorúbban járjanak el.

A sajtót is fenyegette

A politikai ellenfelein kívül Magyar Péter a sajtó dolgozóit is rendszeresen fenyegette pusztán azért, mert a munkájukat végezték. Egy 2024-ben kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter például arról beszélt, hogy nem fogja beengedni az ATV-t – vélhetően az egyik nyári, nyilvános eseményükre. A politikust itt többen is arról kezdik győzködni, hogy ne csináljon ilyet, mert az M1-et és a Hír TV-t sem zárták ki. „Peti ne csinálj ilyet, ne legyél Fidesz!” – kiabálják Magyarnak, aki egy ponton azt mondja, hogy „belököm őket a Dunába”.

2024 októberében ismét a jobboldali újságírók kerültek Magyar célkeresztjébe. – Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból – fogalmazott egy rendezvényen.

Tavaly augusztusban Magyar egy Facebook-bejegyzésében egyenesen börtönnel fenyegette a neki nem tetsző tartalmat előállító újságokat: „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

Tavaly márciusban a közmédia brüsszeli tudósítója vált a fenyegetés címzettjévé. Miután Baraczka Eszter egy strasbourgi sajtótájékoztatón kérdést tett fel Magyar Péternek, a politikus – mikor már azt hitte, nem veszik a kamerák – megfenyegette az újságírót: „Szégyellje magát! Szerkesztő asszony! Aki ehhez adja a nevét, az szégyellje magát! Mindent ki fogunk vizsgálni a következő években, mindent. Az önök fizetését, a lakását, mindent”.

A jegybank ügyintézőjét telefonon kérte számon

Baraczka egyébként azzal kapcsolatban kérdezte Magyart, hogy különböző értékpapír ügyletei kapcsán felmerült a bennfentes kereskedés gyanúja. Beszédes, hogy a számára kellemetlen ügyben a Tisza-vezér az MNB vezetőit és a jegybank ügyintézőjét is megfenyegette. Emlékezetes: tavaly áprilisban Magyar Péter ingerült hangnemben kérte számon a bank egyik hölgymunkatársát, miután a jegybank törvényi kötelezettségének eleget téve hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított több személlyel szemben bennfentes kereskedelem gyanúja miatt. A politikus indulatosan kifogásolta a nyilatkoztató végzésben számára feltett kérdéseket, majd a 2026-os országgyűlési választásokra utalva változásokat helyezett kilátásba. A Tisza Párt elnöke arról is beszámolt, hogy megkérte az ügyintézőt, adja át a jegybank vezetőinek az üzenetet, miszerint a leendő Tisza-kormány mindent meg fog tenni a világ eddigi legnagyobb bankrablását elkövető politikusok és jegybanki vezetők felelősségre vonásáért. „Ez nem fenyegetés. Ez egy ígéret, amit be is fogunk tartani” – fogalmazott Magyar Péter.

 

orbán viktormészáros lőrincországgyűlésMagyar Péter

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