Magyar Péter börtönnel fenyegeti Orbán Viktort olyanért, amit ő maga tucatszor is elkövetett

A választási győzelem után sem szelídült meg Magyar retorikája. Júniusban a parlamentben meghirdette a „Tisztítótűz műveletet”, amelynek céljaként az ország általa „orbáni maffiának” nevezett rendszertől való megszabadítását jelölte meg. Közölte, hogy minden területen a lehető leghatározottabban és legszigorúbban kell eljárni, legyen szó politikusokról, oligarchákról vagy a gazdasági elit tagjairól. Egyúttal azt mondta, a vagyonvisszaszerzési hivatalban ügyészek, rendőrök, NAV-osok és pénzügyőrök dolgoznak majd, akiktől azt várja, hogy az addigiaknál gyorsabban, precízebben és – amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik – szigorúbban járjanak el.

A sajtót is fenyegette

A politikai ellenfelein kívül Magyar Péter a sajtó dolgozóit is rendszeresen fenyegette pusztán azért, mert a munkájukat végezték. Egy 2024-ben kiszivárgott hangfelvételen Magyar Péter például arról beszélt, hogy nem fogja beengedni az ATV-t – vélhetően az egyik nyári, nyilvános eseményükre. A politikust itt többen is arról kezdik győzködni, hogy ne csináljon ilyet, mert az M1-et és a Hír TV-t sem zárták ki. „Peti ne csinálj ilyet, ne legyél Fidesz!” – kiabálják Magyarnak, aki egy ponton azt mondja, hogy „belököm őket a Dunába”.

2024 októberében ismét a jobboldali újságírók kerültek Magyar célkeresztjébe. – Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból – fogalmazott egy rendezvényen.

Tavaly augusztusban Magyar egy Facebook-bejegyzésében egyenesen börtönnel fenyegette a neki nem tetsző tartalmat előállító újságokat: „A leendő Tisza-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

Tavaly márciusban a közmédia brüsszeli tudósítója vált a fenyegetés címzettjévé. Miután Baraczka Eszter egy strasbourgi sajtótájékoztatón kérdést tett fel Magyar Péternek, a politikus – mikor már azt hitte, nem veszik a kamerák – megfenyegette az újságírót: „Szégyellje magát! Szerkesztő asszony! Aki ehhez adja a nevét, az szégyellje magát! Mindent ki fogunk vizsgálni a következő években, mindent. Az önök fizetését, a lakását, mindent”.