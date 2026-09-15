A Terror Háza bezárása bűntény a nemzeti emlékezettel szemben

Schmidt Mária már augusztus elején élesen bírálta az átalakítást. Akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1999 óta működő alapítványt az új kormány arra hivatkozva szünteti meg, hogy annak vagyonát vissza kell juttatni az állami vagyonkörbe. Schmidt ezzel szemben azt állította, hogy az alapítvány a törvényben előírt tőkeminimumon túl nem kapott állami vagyont, működését pedig állami támogatásból finanszírozták, amellyel el kellett számolnia, gazdálkodását pedig az Állami Számvevőszék is ellenőrizte.
A főigazgató augusztus 31-én úgy értékelte a történteket, hogy ezzel lezárult a Terror Háza huszonnégy éves történetének egy szakasza.
Az Andrássy út 60. alatt 2002-ben megnyílt intézmény az ország egyik leglátogatottabb történeti múzeumává vált: Schmidt Mária közlése szerint fennállása alatt több mint nyolcmillió látogatót fogadott.
A múzeum a nyilas és a kommunista diktatúra magyarországi történetének, valamint az üldözöttek és áldozatok sorsának bemutatására jött létre.
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