Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök (Fotó: Németh András Péter)
Baráti tűz: nem engedték be a Partizán stábját az Országházba
Elmaradt hétfőn a Partizán rendszeresen jelentkező parlamenti tudósítása, miután a csatorna állítása szerint nem engedték be Kuczogi Jakab riporterét és stábját az Országházba. A szerkesztőség szerint az akkreditáció megtagadására először az NMHH-regisztráció hiányát hozták fel, ám miután ezt igazolták, új indoklással álltak elő.
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