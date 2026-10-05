Borítókép: Fásy Ádám (Fotó: Fehér Gábor/Fejér Megyei Hírlap)
Már a héten hazaengedhetik Fásy Ádám feleségét
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta Fásy Ádám felesége, Fásyné Gurzó Mária és a vele együtt letartóztatott Szabó Sándor ügyében. Ha a Kecskeméti Járásbíróság helyt ad az ügyészségi indítványnak, a két gyanúsított már a héten elhagyhatja a letartóztatás helyszínét, és lakóhelyén folytathatja az eljárást.
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