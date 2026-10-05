Ruszin-Szendi Romulusz nem mondott igazat az újdörögdi gránátbaleset kapcsán, az ügyészség öntött tiszta vizet a pohárba
A honvédelmi miniszter szerint már senkit nem lehet felelősségre vonni az ügyben, azonban az ügyészség közleménye szerint a cselekmény valójában csak 2030 novemberében évül el.
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