Szijjártó Péter a parlamentben: A BYD szegedi beruházása egész Magyarország számára siker

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A BYD szegedi gyárának ügye kapcsán kialakult vitákra reagált Szijjártó Péter, aki szerint sem a beruházás állami támogatása, sem a kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések, sem pedig a vendégmunkások alkalmazása miatt nincs ok azokra a kritikákra, amelyek az elmúlt időszakban megjelentek. A korábbi külügyminiszter a parlament nemzetbiztonsági bizottsága előtt részletesen ismertette álláspontját.

Gábor Márton
2026. 10. 05. 11:09
Fotó: Polyák Attila

Példaként Győrt, Debrecent, Miskolcot és Tatabányát említette. Hangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztések nem kizárólag a beruházó vállalat érdekeit szolgálják, hanem az adott városban és térségben élők számára is hasznosak. Szijjártó Péter szerint ilyen például az 5-ös út kétsávosítása is, amely már 2008 óta napirenden lévő ígéret. Hozzátette: a Szegedre javasolt infrastruktúra-fejlesztések értéke nagyjából a fele annak, amit Debrecenben javasoltak a BMW, illetve más beruházások kapcsán.

Szigorú szabályozás vonatkozik a vendégmunkásokra

A harmadik, általa súlyos félreértésnek nevezett kérdés a vendégmunkások alkalmazása volt. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a kormány szigorú vendégmunkás-szabályozást vezetett be, amelynek egyik eleme a csoportos keretengedély. Mint mondta, ezt kifejezetten azért vezették be, hogy a különleges, Magyarországon újdonságnak számító technológiát alkalmazó gyárak esetében a technológia telepítése és üzembe állítása gyorsan megtörténhessen, az ehhez szükséges külföldi munkavállalók pedig ezt követően minél hamarabb elhagyják az országot.

A BYD szegedi beruházásával kapcsolatban azt mondta: a csoportos keretengedély meghatározott időre szól, ezt követően pedig – a technológia beüzemelését és a magyar munkavállalók, illetve mérnökök betanítását követően – a világszínvonalú technológiát már magyar emberek használhatják és alkalmazhatják Szegeden.

Borítókép: Szijjártó Péter az Országgyűlés plenáris ülésén (Fotó: Polyák Attila)

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