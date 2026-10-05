Szijjártó Péter a parlamentben: A BYD szegedi beruházása egész Magyarország számára siker

Példaként Győrt, Debrecent, Miskolcot és Tatabányát említette. Hangsúlyozta, hogy ezek a fejlesztések nem kizárólag a beruházó vállalat érdekeit szolgálják, hanem az adott városban és térségben élők számára is hasznosak. Szijjártó Péter szerint ilyen például az 5-ös út kétsávosítása is, amely már 2008 óta napirenden lévő ígéret. Hozzátette: a Szegedre javasolt infrastruktúra-fejlesztések értéke nagyjából a fele annak, amit Debrecenben javasoltak a BMW, illetve más beruházások kapcsán.

Szigorú szabályozás vonatkozik a vendégmunkásokra

A harmadik, általa súlyos félreértésnek nevezett kérdés a vendégmunkások alkalmazása volt. Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy a kormány szigorú vendégmunkás-szabályozást vezetett be, amelynek egyik eleme a csoportos keretengedély. Mint mondta, ezt kifejezetten azért vezették be, hogy a különleges, Magyarországon újdonságnak számító technológiát alkalmazó gyárak esetében a technológia telepítése és üzembe állítása gyorsan megtörténhessen, az ehhez szükséges külföldi munkavállalók pedig ezt követően minél hamarabb elhagyják az országot.

A BYD szegedi beruházásával kapcsolatban azt mondta: a csoportos keretengedély meghatározott időre szól, ezt követően pedig – a technológia beüzemelését és a magyar munkavállalók, illetve mérnökök betanítását követően – a világszínvonalú technológiát már magyar emberek használhatják és alkalmazhatják Szegeden.