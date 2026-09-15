„A Terror Háza az antikommunizmus és a diktatúrákkal szembeni ellenállás szimbóluma”

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Gyurcsány, Bajnai, Medgyessy nem merte bezáratni, de a Tisza Párt igen – írja Rétvári Bence a Terror Házáról. A KDNP-s politikus megköszönte Schmidt Mária munkáját, a Tiszának pedig azt üzente, nehogy a tettesek falára kerüljenek majd fel egyszer.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 15. 17:43
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Írtunk róla, hogy Orbán Viktor első miniszterelnöksége idején nyitotta meg a Terror Házát, amelynek átnevezése rögtön az akkori kormányváltás után felmerült, végül azonban 2002 és 2010 között nem nyúltak hozzá a szocialista-liberális kormányok, csak most a Tisza-kormány tette meg ezt. Tarr Zoltán, illetékes miniszter azt írta, hogy terveik szerint még idén újranyit a múzeum, de senki nem érti miért kellett egyáltalán bezárni. 

add-square Bezárják a Terror Háza Múzeumot

Terror Háza – Az átöltözőszoba örök

Bezárják a Terror Háza Múzeumot 9 cikk chevron-right
ávhkdnptiszarétvári benceschmidt mária

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Bayer Zsolt
idezojelektarr zoltán

Terror Háza – Az átöltözőszoba örök

Bayer Zsolt avatarja

A Terror Háza a miénk. Az is marad. Tarr Zoltán pedig azt csinál, amit akar, akkor is marad az, ami: semmi. Nulla. Dupla nulla.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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