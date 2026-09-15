Írtunk róla, hogy Orbán Viktor első miniszterelnöksége idején nyitotta meg a Terror Házát, amelynek átnevezése rögtön az akkori kormányváltás után felmerült, végül azonban 2002 és 2010 között nem nyúltak hozzá a szocialista-liberális kormányok, csak most a Tisza-kormány tette meg ezt. Tarr Zoltán, illetékes miniszter azt írta, hogy terveik szerint még idén újranyit a múzeum, de senki nem érti miért kellett egyáltalán bezárni.
„A Terror Háza az antikommunizmus és a diktatúrákkal szembeni ellenállás szimbóluma”
Gyurcsány, Bajnai, Medgyessy nem merte bezáratni, de a Tisza Párt igen – írja Rétvári Bence a Terror Házáról. A KDNP-s politikus megköszönte Schmidt Mária munkáját, a Tiszának pedig azt üzente, nehogy a tettesek falára kerüljenek majd fel egyszer.
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