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Bezárják a Terror Háza Múzeumot, menesztették Schmidt Máriát

Orbán Viktor már 24 éve figyelmeztetett: elementáris ellenállás jöhet a Terror Háza vegzálása miatt

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Közel negyed évszázaddal ezelőtt Orbán Viktor már arra figyelmeztetett, hogy a Terror Háza bezárása vagy átszervezése „elementáris ellenállásba” ütközhet – idézte fel Deák Dániel a múzeum ideiglenes bezárása és Schmidt Mária leváltása után. A politológus szerint a jobboldal most sem nézheti tétlenül az intézmény körül zajló átalakításokat.

Kárpáti András
2026. 09. 15. 11:21
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Augusztus végén az Országgyűlés tiszás többségének döntése nyomán megszűnt az intézményt addig működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. A szervezet közfeladatait szeptember 1-jétől a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. vette át. Az alapítvány közlése szerint az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel hiánytalanul elszámolt.

Az Andrássy út 60. alatt 2002-ben megnyílt intézmény az ország egyik leglátogatottabb történeti múzeumává vált: Schmidt Mária közlése szerint fennállása alatt több mint nyolcmillió látogatót fogadott. A múzeum a nyilas és a kommunista diktatúra magyarországi történetének, valamint az üldözöttek és áldozatok sorsának bemutatására jött létre.

 

add-square Bezárják a Terror Háza Múzeumot

Bezárják a Terror Háza Múzeumot, menesztették Schmidt Máriát

Bezárják a Terror Háza Múzeumot 4 cikk chevron-right
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