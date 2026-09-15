Orbán Viktor már 24 éve figyelmeztetett: elementáris ellenállás jöhet a Terror Háza vegzálása miatt

Augusztus végén az Országgyűlés tiszás többségének döntése nyomán megszűnt az intézményt addig működtető, 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány. A szervezet közfeladatait szeptember 1-jétől a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye, a Kulturális Vagyonkezelő Kft. vette át. Az alapítvány közlése szerint az átadás-átvétel során a tulajdonában lévő vagyonnal és eszközökkel hiánytalanul elszámolt.

Az Andrássy út 60. alatt 2002-ben megnyílt intézmény az ország egyik leglátogatottabb történeti múzeumává vált: Schmidt Mária közlése szerint fennállása alatt több mint nyolcmillió látogatót fogadott. A múzeum a nyilas és a kommunista diktatúra magyarországi történetének, valamint az üldözöttek és áldozatok sorsának bemutatására jött létre.