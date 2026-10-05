Botrányos mérkőzésen nyert és jutott döntőbe Novak Djokovics
Nem mindennapi körülmények között fejeződött be a pekingi ATP 500-as férfi tenisztorna eldődöntője. A szerb Novak Djokovics úgy jutott be a fináléba, hogy orosz ellenfelét kizárták.
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