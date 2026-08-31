Borítókép: Schmidt Mária (Fotó: Ladóczki Balázs)
Búcsúzik Schmidt Mária, megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány
Az Országgyűlés döntése alapján megszűnik az 1999-ben alapított Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány, amely a Terror Háza Múzeumot működtette. Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója tudatta, hogy az alapítvány feladatait a Kulturális Vagyonkezelő Kft., a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium háttérintézménye veszi át.
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