Schmidt Mária Tarr Zoltán posztjából tudta meg, hogy kirúgták

Mint megírtuk, kedden délelőtt jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy menesztette Schmidt Máriát a Terror Háza Múzeum éléről, az intézményt pedig ideiglenesen bezárják.

A bezárás miatt már tiltakozott a POFOSZ, szomorúságát fejezte ki Vitéz Bogyai Elemér 56-os szabadságharcos, Dornfeld László elemző a nemzeti emlékezet elleni bűnténynek nevezte Máthé Áron történész pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmény nem pusztán egy budapesti múzeumként működött az elmúlt évtizedekben, hanem egy szélesebb közép-európai szellemi hálózat fontos része lett.

Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig már a múzeum megnyitásakor arra figyelmeztetett, hogy elementáris ellenállás jöhet a Terror Háza vegzálása miatt.