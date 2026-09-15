Schmidt Mária Tarr Zoltán posztjából tudta meg, hogy kirúgták

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Méltatlanul bántak el a Terror Háza főigazgatójával.

Gidró Kriszta
2026. 09. 15. 18:39
Fotó: Ladóczki Balázs
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Mint megírtuk, kedden délelőtt jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, hogy menesztette Schmidt Máriát a Terror Háza Múzeum éléről, az intézményt pedig ideiglenesen bezárják.

A bezárás miatt már tiltakozott a POFOSZ, szomorúságát fejezte ki Vitéz Bogyai Elemér 56-os szabadságharcos, Dornfeld László elemző a nemzeti emlékezet elleni bűnténynek nevezte Máthé Áron történész pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az intézmény nem pusztán egy budapesti múzeumként működött az elmúlt évtizedekben, hanem egy szélesebb közép-európai szellemi hálózat fontos része lett.

Orbán Viktor volt miniszterelnök pedig már a múzeum megnyitásakor arra figyelmeztetett, hogy elementáris ellenállás jöhet a Terror Háza vegzálása miatt.

 

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Bayer Zsolt
idezojelektarr zoltán

Terror Háza – Az átöltözőszoba örök

Bayer Zsolt avatarja

A Terror Háza a miénk. Az is marad. Tarr Zoltán pedig azt csinál, amit akar, akkor is marad az, ami: semmi. Nulla. Dupla nulla.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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