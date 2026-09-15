Megszólalt egy 1956-os szabadságharcos is a Terror Háza bezárásáról

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Nem érti az '56-os szabadságharcos, hogy mi szükség volt a Terror Háza Múzeum bezárására. Vitéz Bogyay Elemér lapunknak nyilatkozott, elmondta, hogy ott volt a 2002-es megnyitón, és örökbelépőt kapott a múzeumba, így különösen szomorú. A Fidesz a Terror Háza újranyitását követeli.

Kreft-Horváth Márk
2026. 09. 15. 14:25
Fotó: Ladóczki Balázs
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Magyar Péter méltó utódja Rákosinak és Gyurcsánynak

– Megérkeztek az újkommunisták – a Tisza bezárja a Terror Háza Múzeumot! – kommentálta a közösségi oldalán a fejleményeket Szűcs Gábor.

A Fidesz országgyűlési képviselője szerint Magyar Péter méltó utódja Rákosinak és Gyurcsánynak.

– Csodálatos példaképek, miniszterelnök úr, gratulálok! – üzent Magyar Péternek az ellenzéki politikus.

Felidézte, hogy 2002 óta, 24 év alatt 8 millióan látogatták meg – köztük milliónyi külföldi – a nemzetiszocialista és a kommunista diktatúrák bűnöseit megnevező és áldozataira emlékező, világhírű Terror Háza Múzeumot. – Az Andrássy út 60. alatti épület, melyben egykor a nyilasok és a kommunisták tomboltak és gyilkoltak, negyedszázadon át őrizte, a magyarok tisztelete és főhajtása mellett, hőseink emlékét – írta Szűcs. 

Felvettette, hogy még a 2002 és 2010 közötti baloldali miniszterelnökök, Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon sem merték meglépni azt, amit most Tarr Zoltán és Magyar Péter, akik senkit sem tisztelnek, sem a hősöket sem az áldozatokat, sem a családjukat, leszármazottaikat, sem a magyar történelmet. 

– A Tisza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának évében akarja eltörölni a '56 legfontosabb emlékpontját. Ez szégyen és gyalázat, olyan, amelynek súlyát az eltörlésben résztvevők egész életükben viselni fognak. Az lesz benne a magyar történelemkönyvekben, hogy ők rúgtak bele a legaljasabban a nemzetiszocialisták és a kommunisták ellen harcoló magyar hősökbe – vélte Szűcs Gábor. 

Végül pedig jelezte, hogy követelik a Terror Háza Múzeum újranyitását. 

 

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