A Mi Hazánk is nemet mond az NVVH elnökhelyetteseit kiválasztó színjátékra
Toroczkai László a közösségi oldalán tudatta, hogy a Mi Hazánk sem vesz részt az NVVH elnökhelyetteseinek a kiválasztási folyamatában, amit a pártelnök színjátéknak titulált.
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