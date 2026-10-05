Botrányos állapotok uralkodnak Ruff Bálint minisztériumában, elképesztő belsős levél szivárgott ki

Az elküldött munkatársak között a korábbi beszámolók szerint az Orbán Balázs volt politikai igazgatóhoz tartozó kabinet stratégiai, elemzési és kommunikációs területen dolgozó tagjai is voltak. Vagyis miközben a régi apparátus egy részétől gyorsan megszabadultak, néhány hónappal később már arra kellett figyelmeztetni a megmaradt, illetve újonnan érkezett dolgozókat, hogy legalább az előírt munkaidőt töltsék bent.

Volt idő, amikor ennél jóval többet vártak el a Miniszterelnökség munkatársaitól. Lázár János minisztersége idején, 2014-ben tízórás munkanapot vezettek be a tárcánál: a munkavégzés reggel fél nyolctól este fél hatig tartott.