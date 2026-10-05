Nincs nemzetbiztonsági kockázata Szijjártó Péter BYD-s munkavállalásának

Mint fogalmazott, jogilag nem lett volna kötelező megjelennie, ennek ellenére fontosnak tartotta, hogy személyesen adjon választ az elmúlt időszakban felmerült kérdésekre. A korábbi tárcavezető hangsúlyozta: az elmúlt évek kormányzati munkájának egyik legsikeresebb területe a beruházásösztönzés volt. Elmondása szerint 12 év alatt 2305 beruházásról kötött megállapodást, amelyek összesen 23 500 milliárd forintnyi beruházási értéket és 187 ezer munkahelyet jelentettek Magyarország számára.

Az egész ország sikere

Szijjártó Péter a BYD szegedi gyárával kapcsolatban úgy fogalmazott: az egész ország számára nagy siker, hogy a kínai elektromosautó-gyártó Magyarországot választotta európai gyárának helyszínéül. Mint mondta, a beruházásért komoly verseny zajlott, és több európai, köztük nyugat-európai ország is szerette volna megszerezni a fejlesztést.

A politikus szerint a beruházáshoz kapcsolódó kormányzati támogatás mértékével kapcsolatban is félreértések alakultak ki.

A BYD szegedi gyárépítéséhez adott, illetve javasolt kormányzati pénzügyi támogatás intenzitása az abszolút szokásos mértékű

– jelentette ki Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy ez az intenzitás több más magyarországi autóipari beruházás esetében alkalmazott támogatási szint alatt marad.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Polyák Attila)