Véres zavargásokká fajultak a diáktüntetések Franciaországban, egy fiúnak egy gránát tépte le a kezét
Napok óta tartanak a diáktüntetések Franciaországban. Eredetileg a diákok a tanárhiány és az elavult iskolai infrastruktúra ellen akartak tiltakozni, a megmozdulások azonban napok óta tartó véres zavargásokká alakultak. Több száz sérültről érkezett jelentés, hétfőn egy 15 éves diák kezét szakította le egy rendőrségi gránát.
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