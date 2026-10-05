Jesper Jensen elhagyja a Ferencváros női kézilabdacsapatát
A Ferencváros hétfő délután jelentette be, hogy a klub kézilabdacsapatának jelenlegi edzője a bajnokság végén távozik. Jesper Jensen családi okok miatt kezdeményezte a szerződés felbontását.
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