Ukrajna költségvetése több száz millió dolláros veszteséggel számol – de van, amit még nem vettek figyelembe
Több száz millió dolláros veszteséggel számol Ukrajna költségvetése az idén. A pénzügyi kár főként az infrastruktúrát ért támadásokból ered. Ezek a számítások azonban nem vettek figyelembe egy kritikus fejleményt, amely szintén mélyen érinti Ukrajna költségvetését.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en