Ursula von der Leyenék döntöttek: Ukrajna hamarabb megkaphatja a milliárdokat
Az Európai Bizottság hivatalosan jóváhagyta azt a határozattervezetet, amelynek értelmében az Európai Unió Tanácsa elé terjesztik az Ukrajnának szánt, összesen 90 milliárd eurós hitelprogram második, 2027-re vonatkozó részletét. Ukrajna így a fennmaradó 45 milliárd eurós hitelkerethez juthat hozzá a következő időszak finanszírozási stratégiájának pozitív brüsszeli értékelését követően.
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