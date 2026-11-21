Szűcs Gábor: Itt már nem lesz elég a terelés
Új axióma született Szűcs Gábor fideszes képviselő szerint: Magyar Pétert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát! A politikus arra kíváncsi, a miniszterelnök miért hazudott az elásott pénz kapcsán.
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