Különleges páncélzatot is kaptak a harckocsik

A Leopard 2A7HU a világ egyik legkorszerűbb harckocsitípusának számít. A mintegy 70 tonnás járművet négyfős személyzet működteti, 1500 lóerős dízelmotorja pedig akár óránként 70 kilométeres sebesség elérését is lehetővé teszi.

Fő fegyverzete egy 120 milliméteres Rheinmetall L55A1 harckocsiágyú, amely megfelelő lőszerrel akár öt kilométeres távolságban lévő célpontok leküzdésére is alkalmas lehet. A Honvédség idén nyáron a harckocsikra szerelhető új, kiegészítő páncélzatot is tesztelte. A 360 fokos védelmet biztosító rendszert elsősorban városi harcokra fejlesztették ki, és különösen a páncéltörő rakétákkal szembeni ellenálló képességet javíthatja.

A kiegészítő védelem több elemből áll: a harckocsi egyes részein nem robbanó reaktív páncélzatot, máshol pedig speciális lemezrácsozatot alkalmaznak. Utóbbi célja, hogy megzavarja a kumulatív robbanófejek működését, csökkentve ezzel a találatok pusztító hatását.

A Világgazdaság szerint a tatai katonák a kiegészítő páncélzat felszerelését követően torony- és menetpróbát is végrehajtottak, amelyek sikeresen zárultak. A mostani lengyelországi hadgyakorlat pedig újabb lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar katonák nemzetközi környezetben is tapasztalatokat szerezzenek a korszerű harcjárművek alkalmazásáról.