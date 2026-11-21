Munka helyett GTA? – PlayStationnel érkezett a Tisza frakcióülésére Radnai Márk + videó
Miközben Magyar Péter és a Tisza Párt képviselői a kormányzás következő időszakának feladatairól egyeztettek Siófokon, Radnai Márk alelnök a videojátékozásra is szakított időt. A politikus már a frakcióülés előtt bejelentette, hogy magával viszi PlayStationjét, nehogy lemaradjon a Grand Theft Auto VI premierjéről.
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