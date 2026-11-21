Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)
Több mint félmilliárd forinttal tartozik az államnak a Kutyapárt, bíróságra vitték az ügyet
A Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak (MKKP) még mindig több mint 520 millió forint kampánytámogatást kell visszafizetnie az államnak, miután nem teljesítette az országgyűlési választásokon előírt egyszázalékos eredményküszöböt. A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a párt eddig 166,3 millió forintot fizetett vissza, a fennmaradó tőketartozást pedig jelentős kamat terheli. A fizetési kötelezettség egyelőre nem esedékes, mivel a párt bíróságon támadta meg a kincstár határozatát.
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