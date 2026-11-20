A kompozíciók értelmezésében ezért nagy szerepet kap a szemlélő képzelete, absztrakt gondolkodásmódja.

Egy-egy részlet más-más asszociációt kelthet attól függően, hogy a néző milyen élményekkel és tapasztalatokkal közelít a műhöz. A nézők a zsigeri érzékelésre és a személyes asszociációkra támaszkodhatnak Krizsán Zoltán alkotásait nézve, a képek formai elemei, hangulatuk, látványviláguk erőteljesen hatnak ránk, tudattalan emlékeink a képek láttán hirtelen felbukkanhatnak egy kis időre.

Az alkotó nagyméretű olajfestményein és szénrajzain a felületek, a vonalak és a fényhatások önálló jelentőséget kapnak. A festészet hagyományos eszközeit használja, ám ezekből olyan képi világot épít fel, amely már nem a látható valóság pontos visszaadására törekszik. Munkásságának ez a vonása a kortárs absztrakt festészet tágabb hagyományába illeszkedik, amelyben a színek, a gesztusok és az anyaghasználat éppúgy meghatározó lehet, mint maga az ábrázolt téma.

Az üvegművészetben is kísérletezik az alkotó

Krizsán Zoltán alkotói tevékenysége a festészet mellett az üvegművészetre is kiterjed. Saját életrajza szerint 2004 óta foglalkozik többrétegű üvegmunkákkal, 2014-ben pedig Budapesten üvegfestészeti műhelyt hozott létre.

Az üveg mint alapanyag különleges lehetőségeket kínál a fény használatára. A különböző rétegek, áttetsző felületek és tükröződések olyan vizuális hatásokat teremthetnek, amelyek a hagyományos vászonfestészetben más eszközökkel érhetők el.

A művész érdeklődésében így a festészet és az üvegművészet között is felfedezhető egy közös pont: a fény, a tér és az egymásra épülő képi rétegek vizsgálata.

Budapesti kiállítás után Párizsban

Krizsán Zoltán 2025-ben Genemezis címmel mutatta be alkotásait a budapesti Dugattyús kulturális térben. A William Guba kurátori közreműködésével megvalósult kiállítás a művész absztrakt festészetének újabb eredményeit tárta a közönség elé.