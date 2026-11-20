Mint megtudtuk, a Fidesz módosítót nyújtott be azért is, hogy a használt lakások vásárlását segítő támogatott hitel kamata újra 3 százalék legyen, ne pedig 5, ahogy azt a kormány Wekerle+ programja előírja. Mindezeken túl azt is indítványozták, hogy a már idén is katázó kisvállalkozók adója jövőre ne növekedjen. A terv szerint az érintettek 2027-ben 75 ezer, 2028-tól 100 ezer forintos havi közteherrel számolhatnának.

Azt javasoltuk, hogy az adó maradjon 50 ezer forint, s aki többet szeretne fizetni, mert nagyobb összegű társadalombiztosítási ellátást szeretne, átléphessen az új katába. Merthogy az jövőre úgyis életbe lép

– magyarázta Szalai Piroska. Végezetül megjegyezte: a vagyonadót nem vezetnék be, már csak azért sem, mert az adónemhez kapcsolódó teendőket az ellenzék szerint a kormány nem készítette elő.

Asztalra akarták tenni

A képviselő végezetül arról beszélt: bár szerinte világos, hogy a tiszás költségvetés elhibázott és átverések sorát tartalmazza, mégis bízik benne, hogy javaslataikat megfontolja a többség. Erre az eddigi kormányzati működés alapján ugyanakkor sok esélyt nem lát, azt mégis fontosnak nevezte, hogy a módosítókkal az országos ügyek mellett helyi problémák, például számos elmaradó közúti fejlesztést is az asztalra tettek. Szalai Piroska úgy fogalmazott: