Az öt pont
– Éppen ez az egyik intézkedés, amelyet módosító indítványunkkal szeretnénk kivenni a költségvetésből – mondta Szalai Piroska, majd kifejette, hogy javaslatuk megtartaná a 40 és 49 év közötti anyák szja-mentességét, ami jövőre életbe is lépne. Emellett az 50 és 59, illetve a 60 év feletti anyák is hozzájutnának a mentességhez, mégpedig aszerint a menetrend szerint, amit az előző kormány idején a parlament törvénybe iktatott.
Emellett indítványt terjesztett elő a Fidesz a 14. havi nyugdíj ügyében is, amely megakadályozná azt a tiszás tervet, hogy jövőre csak egyheti összeget fizessen ki az állam ilyen címen a nyugdíjasoknak.
A 14. havi nyugdíjnak teljes havi ellátássá kell válnia, pontosan úgy, ahogy az előző kormány eltervezte
– fogalmazott az ellenzéki képviselő.