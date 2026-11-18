Mást ígértek a fiataloknak is

– Mást ígért a kormány a fiataloknak is, akik az első lakásuk vásárlását tervezik – jelezte, emlékeztetve arra, hogy a fix 3 százalékos kamatozású Otthon start segítségével közel 60 ezer ember tudta megvásárolni első ingatlanját. A Wekerle+ hitelnél a használt lakások kamata 5 százalékra nő, jelentősen megemelve ezzel a havi törlesztőrészleteket. Átlagos hitelösszeggel számolva ez havi 55 ezer plusz költséget jelent.

Kitért arra is, hogy korábban az Otthon start hitelt lehetett kombinálni a közszférában dolgozók egymillió forintos támogatásával, aminek köszönhetően jelentősen lecsökkent a havi törlesztőrészlet, ezt a lehetőséget megszünti a kormány.

A fiatalo is becsapva érezhetik agukat Palóc André szerint, majd felsorolta néhány példát is, hogy mennyivel kevesebb forrás jut jövőre az egyes területekre:

a diákhitelre 37,8 százalékkal kevesebb jut,

munkáshitel keretét kevesebb mint a felére vágják vissza,

a babaváró hitelre 23 százalékkal kevesebb forrás jut.

– Átverték az édesanyákat is – jelentette ki Palóc André, utalva a 40 év feletti kétgyermekes anyák szja-kedvezményével kapcsolatban. Mint mondta, joggal számíthattak arra ezek az édesanyák, hogy megkapják jövőre a mentességet, így, hogy nem lesz, átlagosan havonta mintegy 110 ezer forintot húz ki a zsebükből a kormány.

A nyugdíjak kapcsán felidézte: nem folytatja a Tisza a 14 havi nyugdíj építését, ezzel 66 ezer forintot vesz ki átlagosan a nyugdíjasok zsebéből, cserébe a Szép-kártyát vezeti be, de az nem ugyanaz.

Konkrét összeget is mondott példaképp a képviselő: számítása szerint egy kétgyerekes család zsebéből, ahol mind a négy nagyszülő él, és az anyuka 40 év fölötti, évente 1 586 000 forintot vesz ki a Tisza.

Mi lesz veled, dízel?

– Nem látom, hogy a védett üzemanyagárakra szánnak-e bármekkora keretet – mondta az ellenzéki politikus, felidézve, hogy Magyar Péter azt ígérte: fenntartja a védett árat, mégis kivezette azt a Tisza-kormány. Ez a fuvarozókat különösen érzékenyen érinti, és rajtuk keresztül a családokat is. Ami ugyanis drágulás a fuvarozónak, infláció lesz a családoknak.