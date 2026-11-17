Nem gondoskodás, átverés

Zsigó Róbert fideszes képviselő felszólalásában viszont úgy fogalmazott:

Ez a költségvetés nem a gondoskodásról, hanem az átverésről szól.

Míg minden olyan intézkedést támogat a Fidesz, ami javítja az idősek és rászorulók életminőséget, kifogásolják, hogy a kormány nem teljesíti a saját vállalásait, és úgy ad, hogy közben a másik kezével elvesz. Felidézte: a korábbi polgári kormány visszaépítette a 13 havi nyugdíjat, majd 2026 januárjában a nyugdíjasok a 14. havi nyugdíj első heti részletét is megkapták. A Tisza-kormány ezt nem folytatja, vagyis nem adja meg a 14. havi nyugdíj második heti részletét, ezzel 66 ezer forintot vesz el minden nyugdíjastól.

A nyugdíjas Szép-kártya szerinte nem helyettesíti a 14. havi nyugdíjat, mivel a konstrukció meghatározott feltételekhez és felhasználási célokhoz kötött, míg a 14. nyugdíj minden jogosultnak járna.

Kiemelte azt is, hogy a nyugdíjemelés 120 ezer forintos alsó határát pedig szűkebb körben garantálná, mint ahogy azt a választás előtt ígérte. Zsigó Róbert szerint a kormány 123 milliárd forintot tervez az alacsony összegű nyugdíjak és a kapcsolódó ellátások emelésére. A képviselő üdvözölte az emelést, de arra hívta fel a figyelmet, hogy a teljes öregségi nyugdíj minimumának emelése nem jelent általános garanciát az öregségi résznyugdíjasoknak, a kivételes öregségi nyugdíjban részesülőknek vagy a nyugdíjkorhatárt még el nem érő rokkantsági ellátottaknak. A rokkantsági és rehabilitációs ellátások tervezett 10 százalékos emelését a képviselő támogatta, azt viszont élesen bírálta, hogy a rokkantsági ellátásban részesülők közül csak a nyugdíjkorhatárt betöltők kapnák meg a 120 ezres garanciát.