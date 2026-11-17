Inkább visszaesés jöhet

A miniszteri értékelés mellé odatehető Sebestyén Géza közgazdász minapi eszmefuttatása, ami egészen más képet fest a költségvetésről és éppen ellentétesen festi le a hatásokat és a következményeket. Az egyetemi docens a Hír TV-nek a Tisza költségvetéséről úgy vélekedett:

a számok azt mutatják, hogy jövőre komoly megszorítás lesz. Ráadásul nem is akármilyen.

A közgazdász felidézte 2008-at – tehát a 2009-es brutális megszorítások előtti esztendőt –, amelyet súlyos válságévnek nevezett, majd rámutatott, hogy akkor a balliberális kormány 1,3 százalékkal csökkentette a GDP-arányos költségvetési hiányt. Tehát, mint mondta, akkor 1,3 százalékos megszorítás volt. Ehhez képest a Tisza 2,6 százalékos hiánycsökkentést tervez, ami alapján a közgazdász arra a következtetésre jutott, hogy Magyar Péter kormánya jövőre a 2008-as kétszeresével felérő megszorítást vezethet be. Sebestyén Géza a bevételi és a kiadási oldalon is súlyos intézkedéseket azonosított, majd arról beszélt, ezek miként hathatnak a cégek helyzetére. Okfejtése szerint a megszorítások miatt a vállalkozások bevételei csökkenhetnek, akárcsak a számukra nyújtott támogatások nagysága.

Emiatt a társaságok óvatosabban vehetnek fel embert, visszafoghatják, elnapolhatják fejlesztéseiket, ha pedig így lesz, visszaeshet a fogyasztás és a beruházás, ezzel pedig a magyar GDP.

Kiadáscsökkentés és bevételnövelés

Sebestyén Géza a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt megszorítást, nem véletlenül. Érdemes ismét idézni Kármán Andrást, aki a költségvetési tervek októberi részletezésekor egyrészt leszögezte: a kormány a költségvetési hiányt az idei 7,5 százalékról 4,9-re faragná le. Másrészt beszélt arról is, hogy ezt miképpen tenné meg.

Egyfelől tervbe vettek egy majdnem 1500 milliárd forintos kiadáscsökkentést.

Ebben amelyben olyan tételek szerepelnek, mint

a minisztériumok és az állami vállalatok működési kiadásainak 10 százalékos csökkentése,

a koncessziós szerződések felülvizsgálata,

egyes gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása.

Másfelől adóemelések egész sora szerepel a Tisza parlamentnek benyújtott elképzelései között. Ezekből összesen 929 milliárd forint többletbevételt remél a kormány, ami a 264 milliárdos lakossági adócsökkentéssel számolva nettó 665 milliárd forinttal javítaná az egyenleget.