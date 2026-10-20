Megszólalt Kármán András is, már látjuk, hol lesznek megszorítások

Magasztos célok

A pénzügyminiszter kedden jobbára konkrét, de esetenként még pontosítandó válaszokat adott arra az égető kérdésre, hogy miből lesz fedezet a költségvetésben az ígéretek teljesítésére. Ráadásul úgy kell megteremteni az egyensúlyt, hogy közben egyéb magasztos célokat is elérne a kormány:

a költségvetési hiányt lefaragná 7,5 százalékról 4,9-re,

a GDP-t pedig 2,4 százalékkal növelné jövőre,

a kormányzati ciklus végére pedig 2,8 százalékra csökkentené a hiányt.

Megtakarítások

Kármán András jelezte, hogy a 2026-os költségvetésben szerepelnek olyan egyszeri kiadások, amelyek kifutnak, vagyis célzott kormányzati döntés nélkül nem jelennek meg a jövő évi pénzügyi tervekben. Elmondta azt is, hogy a magas nemzetközi energiaárak jelentős többletköltségére tartalmazza a fedezetet a 2027-es költségvetés. A tárcavezető szerint az egyensúlyt egyfelől az összesen 1465 milliárd forintos kiadáscsökkentés segíti, például az alábbi tételek megvágása vagy megszüntetése:

minisztériumok és állami vállalatok működési kiadásainak 10 százalékos csökkentése: 447 milliárd forint,

koncessziós szerződések felülvizsgálata: 246,1 milliárd forint,

gazdaságfejlesztési támogatások visszafogása: 169,5 milliárd forint,

migrációs bírság eltörlése: 135 milliárd forint,

közérdekű vagyonkezelő alapítványok reformja: 119,3 milliárd forint,

kormányzati kommunikáció és rendezvények: 92,6 milliárd forint,

közmédia finanszírozásának csökkentése: 61,3 milliárd forint.

A lényeg: a megszorítások

A másik oldal pedig a bevételek növelése. Kármán András ezek között említette a vagyonadót, és elmondta, hogy általánosságban az a céljuk, hogy a termelésük során a környezetet jelentősen szennyező vállalatok nagyobb adót fizessenek.