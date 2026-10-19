Jönnek a bejelentések: hozzányúlnak az anyák adómentességéhez

Béremelés

A kormányfő ezek után a béremelésekre tért ki. Az egészségügyi szakdolgozók bérét átlagosan 17 százalékkal emelik. 2027-től átlagosan 17,8 százalékkal nő szociális ágazatban dolgozók bére. A rendvédelemben dolgozóknál átlagosan 15 százalékos emelés jön. A nevelést és oktatást segítő dolgozók nettó bérét átlagosan 21,5 százalékkal növelnék. A múzeumokban, könyvtárakban, közművelődésben dolgozók nettó fizetését átlagosan 10,7 százalékkal emelik. Tízmilliárd forintot elkülönítenek az állami fenntartású egyetemeken dolgozó oktatók bérének rendezésére.

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