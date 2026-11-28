Rendszerváltás tiszás módra: levélben utasította a polgármestert, hogy kit nevezzen ki egy cég élére
Gurzó Mária, a Tisza Párt országgyűlési képviselőjét azután jelentették fel, hogy levélben utasította Orosháza polgármesterét, kit nevezzenek ki egy városi cég élére.
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